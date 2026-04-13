وصول ناقلة غاز إلى مصب بانياس النفطي محملة بأكثر من 11 ألف طن متري

طرطوس-سانا

وصلت اليوم الإثنين، ناقلة الغاز GAS SERENITY إلى مصب بانياس النفطي محملة بـ 11.600 طن متري من الغاز، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات، وتعزيز استقرار التوريد إلى السوق المحلية.

وأوضحت الشركة السورية للبترول اليوم الإثنين ، لـ “سانا”، أن فرقها الفنية باشرت عمليات ربط الناقلة، وتفريغ حمولتها في خزانات قسم غاز بانياس، بعد استكمال الإجراءات الفنية اللازمة بكفاءة وأمان.

وأشارت الشركة، إلى استمرار حركة توريد الغاز عبر المصب النفطي، مع وصول نواقل إضافية محمّلة بالمادة تباعاً، بانتظار استكمال عمليات الربط والتفريغ، ضمن برنامج توريد مستمر يهدف إلى تعزيز الاستقرار التشغيلي.

يُذكر أن ميناء بانياس النفطي استقبل في الخامس من الشهر الجاري ناقلة الغاز GAS HELENA، محمّلة بنحو 2030 طناً مترياً من الغاز، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى ضمان استمرارية الإمدادات وتعزيز استقرار التوريد إلى السوق المحلية.

