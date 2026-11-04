ترامب يقر بتأثير الحرب على إيران في خسائر الجمهوريين بالانتخابات

واشنطن-سانا
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسائر التي مني بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي أفقدته السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، لكنه دافع عن قراره مواصلة الحرب، معتبراً أنها كانت ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: إن الحرب على إيران كانت تستحق خوضها، مضيفاً: إن الولايات المتحدة كان عليها القيام بذلك وإنها ما زالت تواصل عملياتها، مؤكداً أنه لم يكن ليتخذ قراراً مختلفاً بشأن الحرب.
وأشار ترامب إلى أن الحرب كانت من العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات، في ظل ارتفاع أسعار البنزين، الذي عدّ عاملاً رئيسياً في المكاسب التي حققها الديمقراطيون، وأكد أنه لا يمانع تصريحات نائبه جيه دي فانس الذي عزا خسارة الحزب الجمهوري إلى الحرب على إيران.
وتابع: “أعتقد أن الجمهوريين كانوا سيحققون الفوز لو كان اسمه مدرجاً على بطاقات الاقتراع”، مبيناً أن الحزب الجمهوري لم يتمكن من نقل حالة التأييد التي لمسها خلال تجمعاته إلى مرشحيه، رغم الحشود الكبيرة التي شاركت فيها.
وكان نائب الرئيس الأمريكي اعترف في منشور عبر منصة إكس في وقت سابق اليوم، بأن الحرب على إيران كانت السبب في خسارة الجمهوريين بالانتخابات، معتبراً أن نتائجها تفرض مراجعة كلفة استمرار الصراع وتداعياته السياسية.
وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي حقق فيها الديمقراطيون مكاسب واسعة، مكنتهم من استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول سياسي يضع أجندة إدارة ترامب أمام تحديات تشريعية خلال المرحلة المقبلة.