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ترامب يقر بتأثير الحرب على إيران في خسائر الجمهوريين بالانتخابات

thumbs b c 6aaf26972b9962f5f7be0063c2fd0c51 ترامب يقر بتأثير الحرب على إيران في خسائر الجمهوريين بالانتخابات
الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-وكالة الأناضول

واشنطن-سانا‏

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الحرب على إيران أسهمت في الخسائر التي مني ‏بها الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، والتي أفقدته السيطرة ‏على مجلسي النواب والشيوخ، لكنه دافع عن قراره مواصلة الحرب، معتبراً أنها كانت ‏ضرورية لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.‏
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ونقلت وكالة رويترز عن ترامب قوله للصحفيين في البيت الأبيض اليوم الأربعاء: إن ‏الحرب على إيران كانت تستحق خوضها، مضيفاً: إن الولايات المتحدة كان عليها القيام ‏بذلك وإنها ما زالت تواصل عملياتها، مؤكداً أنه لم يكن ليتخذ قراراً مختلفاً بشأن الحرب.‏
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وأشار ترامب إلى أن الحرب كانت من العوامل التي أثرت في نتائج الانتخابات، في ظل ‏ارتفاع أسعار البنزين، الذي عدّ عاملاً رئيسياً في المكاسب التي حققها الديمقراطيون، ‏وأكد أنه لا يمانع تصريحات نائبه جيه دي فانس الذي عزا خسارة الحزب الجمهوري إلى ‏الحرب على إيران.‏
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وتابع: “أعتقد أن الجمهوريين كانوا سيحققون الفوز لو كان اسمه مدرجاً على ‏بطاقات الاقتراع”، مبيناً أن الحزب الجمهوري لم يتمكن من نقل حالة التأييد التي لمسها ‏خلال تجمعاته إلى مرشحيه، رغم الحشود الكبيرة التي شاركت فيها.‏
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وكان نائب الرئيس الأمريكي اعترف في منشور عبر منصة إكس في وقت سابق اليوم، ‏بأن الحرب على إيران كانت السبب في خسارة الجمهوريين بالانتخابات، معتبراً أن ‏نتائجها تفرض مراجعة كلفة استمرار الصراع وتداعياته السياسية.‏
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وتأتي هذه التصريحات في أعقاب انتخابات التجديد النصفي التي حقق فيها الديمقراطيون ‏مكاسب واسعة، مكنتهم من استعادة السيطرة على مجلسي الكونغرس، في تحول سياسي ‏يضع أجندة إدارة ترامب أمام تحديات تشريعية خلال المرحلة المقبلة.‏

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