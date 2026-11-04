الخارجية تبحث مع ممثلي 13 دولة مانحة لمفوضية اللاجئين دعم جهود ‏التعافي في ‏سوريا

دمشق -سانا

عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً مع وفد ضم ممثلين ‏عن 13 دولة مانحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين‎ (UNHCR)‎، لبحث ‏آليات تعزيز الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا‎.‎

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أولوية دعم المؤسسات الحكومية وتعزيز قدراتها على توفير الخدمات ‏الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان العودة الآمنة والكريمة والمستدامة ‏للنازحين داخلياً واللاجئين في الخارج‎.‎

كما تناول الاجتماع سبل تنسيق الجهود الدولية ومواءمة الدعم المقدم مع الأولويات ‏الوطنية ورؤية الحكومة السورية للتعافي وإعادة الإعمار‎.‎

وتعمل الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، على دعم ‏المبادرات ‏الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين ‏بصورة آمنة ‏وطوعية وكريمة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين ‏لمعالجة التحديات ‏الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.‏