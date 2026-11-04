الخارجية تبحث مع ممثلي 13 دولة مانحة لمفوضية اللاجئين دعم جهود ‏التعافي في ‏سوريا

دمشق -سانا
عقدت إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين اجتماعاً مع وفد ضم ممثلين عن 13 دولة مانحة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، لبحث آليات تعزيز الدعم الدولي لجهود التعافي في سوريا.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على أولوية دعم المؤسسات الحكومية وتعزيز قدراتها على توفير الخدمات الأساسية، بما يسهم في تهيئة الظروف الملائمة لضمان العودة الآمنة والكريمة والمستدامة للنازحين داخلياً واللاجئين في الخارج.
كما تناول الاجتماع سبل تنسيق الجهود الدولية ومواءمة الدعم المقدم مع الأولويات الوطنية ورؤية الحكومة السورية للتعافي وإعادة الإعمار.
وتعمل الحكومة السورية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، على دعم المبادرات الرامية إلى تهيئة الظروف المناسبة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بصورة آمنة وطوعية وكريمة، إلى جانب تعزيز التنسيق مع الشركاء الدوليين لمعالجة التحديات الإنسانية المرتبطة بهذا الملف.