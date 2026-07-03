محافظ حمص يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا آثار انتهاكات النظام البائد

photo 1 2026 07 03 19 15 00 محافظ حمص يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا آثار انتهاكات النظام البائد

حمص-سانا‏

ناقش محافظ حمص مرهف النعسان مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ‏المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأوضاع في المحافظة، ‏وقضايا الإسكان والأراضي والملكية، والآثار الناجمة عن انتهاكات النظام البائد.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في المحافظة جهود الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتخفيف الاحتقان، ‏في ظل ما تعرضت له المحافظة من أضرار وانتهاكات خلال سنوات الثورة، مع التأكيد على ‏الدور الذي حال دون وقوع اعتداءات جماعية رغم حساسية الملف.‏

photo 3 2026 07 03 19 15 01 محافظ حمص يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا آثار انتهاكات النظام البائد

كما أكد الجانبان كما ذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أهمية دعم ‏عملية التعافي، وتأمين حياة آمنة وكريمة لجميع السوريين، وتعزيز جهود عودة الأهالي، ‏بالإضافة إلى التأكيد على التعاون في التحقق من الانتهاكات ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القانونية.‏

وضم الوفد المفوضتين منية عمار وفيونوالا ني أولاين، ومدير فريق التحقيق رافي ريدي، ‏وأعضاء من فريق التحقيق.‏

وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الـ22 من آب عام 2011 من قبل مجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر للتحقيق في انتهاكات ‏حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.‏

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