محافظ حمص يناقش مع لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا آثار انتهاكات النظام البائد

حمص-سانا‏

ناقش محافظ حمص مرهف النعسان مع وفد من لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، ‏المنبثقة عن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الأوضاع في المحافظة، ‏وقضايا الإسكان والأراضي والملكية، والآثار الناجمة عن انتهاكات النظام البائد.‏

وتناول اللقاء الذي جرى في المحافظة جهود الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وتخفيف الاحتقان، ‏في ظل ما تعرضت له المحافظة من أضرار وانتهاكات خلال سنوات الثورة، مع التأكيد على ‏الدور الذي حال دون وقوع اعتداءات جماعية رغم حساسية الملف.‏

كما أكد الجانبان كما ذكرت محافظة حمص عبر قناتها على تلغرام اليوم الجمعة أهمية دعم ‏عملية التعافي، وتأمين حياة آمنة وكريمة لجميع السوريين، وتعزيز جهود عودة الأهالي، ‏بالإضافة إلى التأكيد على التعاون في التحقق من الانتهاكات ومحاسبة المتورطين وفق الأصول ‏القانونية.‏

وضم الوفد المفوضتين منية عمار وفيونوالا ني أولاين، ومدير فريق التحقيق رافي ريدي، ‏وأعضاء من فريق التحقيق.‏

وأنشئت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا في الـ22 من آب عام 2011 من قبل مجلس ‏حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد انطلاق الثورة السورية بعدة أشهر للتحقيق في انتهاكات ‏حقوق الإنسان والجرائم التي ارتكبها النظام البائد.‏