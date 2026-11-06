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قوات حرس الحدود تحبط في منطقة سرغايا محاولة تهريب مخدرات من لبنان

photo 2 2026 11 06 21 46 09 قوات حرس الحدود تحبط في منطقة سرغايا محاولة تهريب مخدرات من لبنان
عنصرين من قوات حرس الحدود خلال عملية إحباط محاولة تهريب مخدرات من لبنان-ريف دمشق-سانا

دمشق-سانا‏

أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان، وذلك في منطقة سرغايا بريف دمشق.

photo 1 2026 11 06 21 46 09 قوات حرس الحدود تحبط في منطقة سرغايا محاولة تهريب مخدرات من لبنان

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة: إن المهربين بادروا خلال العملية بإطلاق النار باتجاه القوة التي ردّت على مصدر النيران، ما دفع مطلقي النار إلى الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أن العملية ‏أسفرت ‏عن مصادرة 280 كغ من الحشيش المخدر، و28 ألف حبة كبتاغون، مشيرة إلى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

photo 3 2026 11 06 21 46 09 قوات حرس الحدود تحبط في منطقة سرغايا محاولة تهريب مخدرات من لبنان

وكانت كوادر أمانة الجمارك في منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان أحبطت في الأول من تشرين الثاني الجاري محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل مكبّر صوت، وفي الـ 8 و9 من تشرين الأول الماضي، تمكنت كوادر جمارك منفذ جديدة يابوس الحدودي، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون قادمة من لبنان.

يُذكر أن الجهات المختصة فككت خلال الفترة الماضية العديد من شبكات تهريب وترويج المخدرات بكل ‏أنواعها، ‏وصادرت وأتلفت ‏كميات كبيرة منها، والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع ‏السوري، إضافةً إلى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.

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