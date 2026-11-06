قوات حرس الحدود تحبط في منطقة سرغايا محاولة تهريب مخدرات من لبنان

دمشق-سانا‏

أحبطت وحدات من قوى حرس الحدود في الجيش العربي السوري محاولة تهريب مواد مخدرة قادمة من لبنان، وذلك في منطقة سرغايا بريف دمشق.

وقالت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع، اليوم الجمعة: إن المهربين بادروا خلال العملية بإطلاق النار باتجاه القوة التي ردّت على مصدر النيران، ما دفع مطلقي النار إلى الفرار باتجاه الأراضي اللبنانية.

وأوضحت أن العملية ‏أسفرت ‏عن مصادرة 280 كغ من الحشيش المخدر، و28 ألف حبة كبتاغون، مشيرة إلى إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً.

وكانت كوادر أمانة الجمارك في منفذ جسر قمار الحدودي مع لبنان أحبطت في الأول من تشرين الثاني الجاري محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة كانت مخبأة بإحكام داخل مكبّر صوت، وفي الـ 8 و9 من تشرين الأول الماضي، تمكنت كوادر جمارك منفذ جديدة يابوس الحدودي، من إحباط محاولتي تهريب أكثر من نصف مليون حبة كبتاغون قادمة من لبنان.

يُذكر أن الجهات المختصة فككت خلال الفترة الماضية العديد من شبكات تهريب وترويج المخدرات بكل ‏أنواعها، ‏وصادرت وأتلفت ‏كميات كبيرة منها، والتي عمل النظام البائد على إنتاجها وترويجها ‏داخل المجتمع ‏السوري، إضافةً إلى تهريبها إلى دول ‏الجوار والمنطقة.