محافظة دمشق تكرم لاعبي نادي المحافظة لإنجازاتهم الرياضية

دمشق-سانا

كرّمت محافظة دمشق لاعبي نادي المحافظة الرياضي على إنجازاتهم المحققة على مستوى الجمهورية، والنتائج المميزة مع المنتخب في بطولة العرب وغرب آسيا برياضة الكاراتيه، والتي رفعوا خلالها علم الوطن في المحافل الدولية.

وتضمن التكريم توزيع شهادات وهدايا رمزية تقديراً للنتائج التي حصدوها، وذلك في إطار دعم المحافظة المستمر للمواهب الرياضية ورعايتها وتشجيع الكفاءات على مواصلة مسيرة التميز والإنجاز.

التزام المحافظة برعاية المواهب الرياضة

محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي أكّد في كلمة له خلال التكريم اهتمام المحافظة بدعم الرياضة والشباب باعتبارهم طاقةً بناءةً تسهم في تعزيز حضور سوريا في الميادين الرياضية، منوهاً بالجهود المبذولة من قبل اللاعبين والمدربين في تحقيق نتائج مشرفة.

التكريم رفع المعنويات وعزّز الثقة

بدوره، رئيس نادي المحافظة أحمد الجفال، أوضح في تصريح لمراسل سانا أن النادي يكثّف جهوده لتعزيز الأنشطة الرياضية، بهدف اكتشاف المواهب وصقلها وتوجيهها نحو الطريق الصحيح في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن التكريم ترك أثراً كبيراً في نفوس اللاعبين الأبطال، ورفع معنوياتهم وعزّز ثقتهم بأنفسهم.

وكان لاعبو نادي محافظة دمشق شاركوا ببطولة الأندية على مستوى الجمهورية التي أقيمت مؤخراً وحصدوا خلالها 10 ميداليات منها 4 ذهبيات

وفضيتان و 4 برونزيات.