لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة

الرقة-سانا

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الدائرتين الانتخابيتين الرقة – الطبقة بمحافظة الرقة.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت سانا نسخة منه، أن إصدار القوائم جاء بناءً على أحكام الإعلان الدستوري وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م.

وأوضحت اللجنة أن القائمة النهائية لأعضاء الهيئات الناخبة في الدوائر الانتخابية الرقة – الطبقة بمحافظة الرقة تتكون وفق الآتي:

(القائمة)

photo 8 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 1 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 2 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 3 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 4 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 5 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 6 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة
photo 7 2026 03 09 11 12 35 لجنة انتخابات مجلس الشعب تصدر القائمة النهائية لأعضاء الهيئتين الناخبتين في الرقة والطبقة

وأشارت اللجنة إلى أنه يُحدد موعد تقديم طلبات الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الشعب في الدوائر الانتخابية (الرقة – الطبقة) بمحافظة الرقة يومي (الإثنين – الثلاثاء) بتاريخ: 9 – 10/ 03 / 2026م.

وبينت أنه يُحدد مكان تقديم طلبات الترشح في مركز منطقة كل دائرة انتخابية، وهو مكان عمل اللجنة الفرعية المحدد سابقاً.

وتضم الرقة ثلاث دوائر انتخابية، وجرى انتخاب ممثلين عن دائرة تل أبيض في أواخر شهر تشرين الأول الماضي، بينما تتواصل التحضيرات لاختيار ثلاثة ممثلين عن دائرة الرقة، وممثل واحد عن دائرة الطبقة.

