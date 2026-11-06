انطلاق منتدى TRT World Forum 2026 في إسطنبول بمشاركة سوريا



إسطنبول-سانا



انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الجمعة، أعمال منتدى TRT World Forum 2026 بمشاركة دولية واسعة، وحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي شارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى وألقى كلمة تناول فيها التحولات العالمية والتحديات التي تواجه النظام الدولي.



وشارك في افتتاح المنتدى وزير الإعلام خالد زعرور، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية من دول مختلفة، وذلك في إطار الحضور السوري في الفعاليات الدولية التي تناقش مستقبل الإعلام ودوره في ظل المتغيرات العالمية.

وقال وزير الإعلام عبر منصة (X): إن المنتدى “شكّل ‏فرصة لتبادل الرؤى وتعزيز حضور سوريا على الساحة الدولية، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون”، معرباً عن شكره وتقديره إلى الجمهورية التركية والقائمين على المنتدى.







وأوضح أن أعمال المنتدى تضمّنت ‏نقاشات تناولت أبرز القضايا الدولية والتحولات في موازين ‏القوى العالمية، وملفات الذكاء الاصطناعي وأزمات الطاقة والقانون الدولي والاقتصاد، ‏والأولويات والأجندات العالمية والإقليمية.‏

ويقام المنتدى في مركز إسطنبول للمؤتمرات تحت شعار “عالم بلا مركز: عندما تصبح القواعد غير صالحة.. من يقود؟”، ويبحث خلال جلساته التي تستمر يومين عدداً من القضايا الدولية، وأكد الرئيس التركي خلال افتتاحه أهمية الحوار الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، مشيراً إلى أن العالم يمر بمرحلة تشهد تغيرات عميقة في طبيعة العلاقات الدولية والحاجة إلى مقاربات جديدة للتعامل مع الأزمات العالمية.





ويجمع TRT World Forum في دورته العاشرة مسؤولين حكوميين ودبلوماسيين وأكاديميين وإعلاميين وممثلي مؤسسات دولية، بهدف توفير منصة للحوار حول القضايا السياسية والاقتصادية والإعلامية الأكثر تأثيراً في المشهد العالمي.



