كهرباء دمشق تعلن إمكانية تسديد الفواتير والاستعلام عنها عبر تطبيق شام كاش

دمشق-سانا

أعلنت الشركة العامة لكهرباء دمشق عن إمكانية تسديد فواتير الكهرباء، والاستعلام عنها بكل سهولة، وأمان، عبر تطبيق شام كاش.

وذكرت الشركة عبر حسابها على فيسبوك أن هذه الخطوة لتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين، وتبسيط إجراءات الدفع، بما يتيح إنجاز معاملاتهم بشكل مباشر، وسريع دون الحاجة لمراجعة المراكز.

يأتي إعلان الشركة العامة لكهرباء دمشق بهدف إتاحة خدمة الاستعلام عن فواتير الكهرباء، وتسديدها عبر تطبيق “شام كاش” في إطار التوجه الحكومي نحو توسيع الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، وتعزيز التحول الرقمي في المؤسسات الخدمية.

وكانت الشركة العامة لكهرباء ريف دمشق أعلنت يوم أمس السبت عن إمكانية تسديد فواتير الكهرباء، والاستعلام عنها بكل سهولة وأمان عبر تطبيق شام كاش.

