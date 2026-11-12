غرفة عمليات متنقلة بمنظومة تقنية متكاملة خلال مناورة “التنين البحري”

اللاذقية-سانا

شكّلت غرفة العمليات المشتركة المتنقلة خلال مناورة “التنين البحري” التي نفذتها مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في محافظة اللاذقية، اليوم الخميس، في المدينة الرياضية، مركزاً لتنسيق الاستجابة وإدارة عمليات الإنقاذ والإخلاء واختبار الجاهزية.

وتضم الغرفة كاميرات مراقبة، وشبكة اتصال وإنترنت، وشاشات لعرض الخرائط التفاعلية وتحديد مواقع الكوادر ومسارات تحركها، إضافة إلى منصة إلكترونية لإعداد التقارير وأجهزة اتصال لاسلكية، بما يتيح متابعة العمليات الميدانية.

الغرفة مخصصة لإدارة العمليات المشتركة

وأوضح قائد عمليات الدفاع المدني في المديرية حسن المحمد، لـ سانا، أن الغرفة مخصصة لإدارة العمليات المشتركة في حالات الطوارئ، بمشاركة مندوب عن كل جهة، وتتولى ربط الفرق الميدانية وتأمين البث المرئي والاتصال الشبكي، وإصدار تقارير تتضمن أعداد الإصابات والإجراءات المتخذة.

وبين المحمد أن الغرفة جمعت خلال المناورة ممثلين عن خفر السواحل ومديرية الصحة والهلال الأحمر العربي السوري ومديرية الإعلام والجهات الأمنية، ضمن نقطة قيادة واحدة لتبادل المعلومات وتنسيق التدخلات وتسريع اتخاذ القرارات.

وأشار إلى أن تفعيل الغرفة يبدأ بعد تلقي البلاغ ووصول أول الفرق إلى الموقع وتقييم الموقف، لافتاً إلى أن إدارة العمليات خلال الكوارث الكبرى تتولاها أربعة كوادر، تتوزع مهامها بين تلقي البلاغات ومتابعة البيانات ومراقبة الوضع الميداني وإعداد التقارير.

المناورة حققت هدفها

ولفت المحمد إلى أن المناورة حققت هدفها في تعزيز التنسيق بين الجهات المشاركة، مع رصد ملاحظات فنية قابلة للتطوير، أبرزها توحيد قنوات الاتصال اللاسلكي لتسهيل تبادل المعلومات.

وشهدت المدينة الرياضية في اللاذقية، صباح اليوم، تنفيذ مناورة “التنين البحري”، لمحاكاة عمليات الإنقاذ والإخلاء والاستجابة السريعة، بمشاركة الجهات المعنية.