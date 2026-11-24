دمشق-سانا
ناقشت ورشة عمل أقيمت برعاية وزارة النقل، الدراسة الخاصة بمشروع تطوير قطار الضواحي في دمشق ومحيطها، بمشاركة وزراء النقل يعرب بدر، والإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، والسياحة مازن الصالحاني، ومحافظ ريف دمشق عامر الشيخ، ووزير النقل الكندي الأسبق عمر الغبرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالمشروع.
وبيّنت وزارة النقل، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشة التي أقيمت في فندق سميراميس بدمشق، استعرضت التصورات الأولية للمشروع ومراحل إعداد الدراسة ومخرجاتها المتوقعة، حيث قدم ممثلو تحالف الشركات المكلفة بإعدادها، الذي يضم الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية وشركة راديان الهندسية السعودية، عرضاً حول الرؤى والمقترحات المطروحة والمراحل الفنية والهندسية للدراسة التي تمتد على مدى 277 يوماً.
وتناولت المناقشات مسارات المشروع، ومتطلبات تنفيذه، والإمكانات المتاحة لتطويره، بما يحقق أهدافه السياحية والترفيهية، ويسهم في تحسين الربط بين دمشق والتجمعات السكنية المحيطة بها.
إشراك المجتمع في تطوير المشروع
وأكد الوزير بدر أهمية الورشة في تبادل الآراء وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية، والاستفادة من الملاحظات الفنية والاختصاصية لتطوير الدراسة، مشيراً إلى ضرورة توسيع المشاركة في مناقشة المشروع بما يتيح دراسة مختلف جوانبه قبل الوصول إلى صيغته النهائية.
وشدد على أهمية إشراك المجتمع في بلورة التصورات المتعلقة بالمشروع، عبر إجراء استبيانات واستطلاعات للرأي للتعرف إلى تطلعات المواطنين ومقترحاتهم والاستفادة منها، بما يخدم ربط التجمعات السكنية المحيطة بدمشق ومشاريع الضواحي السكنية المستقبلية بقلب العاصمة عبر محطة الحجاز.
من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي، أهمية الورشة في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود والخبرات بين الجهات المعنية، للوصول إلى دراسة متكاملة تراعي الجوانب الفنية والهندسية والسياحية، وتنسجم مع الأهداف المرجوة من المشروع.
اجتماعات متابعة لاستكمال الدراسة
وشهدت الورشة نقاشات ومداخلات حول الجوانب الفنية والهندسية والتصورات المطروحة والفرص المتاحة لتطوير المشروع، وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات وعقد اجتماعات إضافية لمتابعة الملاحظات، أولها اجتماع تتبع في منتصف مدة الدراسة، وثانيها اجتماع للاطلاع على مسودتها النهائية، تمهيداً لاستكمالها في ضوء الآراء والمقترحات المقدمة.
وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أجرت في السابع من الشهر الجاري رحلة تجريبية لقطار النزهة في دمشق، بهدف تقييم واقعه الفني والتشغيلي وتحديد متطلبات إعادة تأهيله، تمهيداً لدراسة إمكانية إعادته إلى الخدمة وإحياء دوره السياحي والترفيهي الذي ارتبط بذاكرة أجيال من السوريين.