دمشق-سانا

ناقشت ورشة عمل أقيمت برعاية وزارة النقل، الدراسة الخاصة بمشروع تطوير قطار الضواحي في دمشق ومحيطها، ‏بمشاركة وزراء النقل يعرب بدر، والإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني، والسياحة مازن الصالحاني، ومحافظ ريف ‏دمشق عامر الشيخ، ووزير النقل الكندي الأسبق عمر الغبرة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بالمشروع.‏

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وبيّنت وزارة النقل، عبر قناتها على تلغرام اليوم الثلاثاء، أن الورشة التي أقيمت في فندق سميراميس بدمشق، استعرضت ‏التصورات الأولية للمشروع ومراحل إعداد الدراسة ومخرجاتها المتوقعة، حيث قدم ممثلو تحالف الشركات المكلفة بإعدادها، ‏الذي يضم الشركة السورية للدراسات الهندسية والمساحية وشركة راديان الهندسية السعودية، عرضاً حول الرؤى ‏والمقترحات المطروحة والمراحل الفنية والهندسية للدراسة التي تمتد على مدى 277 يوماً.‏

‏ وتناولت المناقشات مسارات المشروع، ومتطلبات تنفيذه، والإمكانات المتاحة لتطويره، بما يحقق أهدافه السياحية والترفيهية، ‏ويسهم في تحسين الربط بين دمشق والتجمعات السكنية المحيطة بها.‏

إشراك المجتمع في تطوير المشروع

‏وأكد الوزير بدر أهمية الورشة في تبادل الآراء وتوحيد الرؤى بين الجهات المعنية، والاستفادة من الملاحظات الفنية ‏والاختصاصية لتطوير الدراسة، مشيراً إلى ضرورة توسيع المشاركة في مناقشة المشروع بما يتيح دراسة مختلف جوانبه ‏قبل الوصول إلى صيغته النهائية.‏

وشدد على أهمية إشراك المجتمع في بلورة التصورات المتعلقة بالمشروع، عبر إجراء استبيانات واستطلاعات للرأي ‏للتعرف إلى تطلعات المواطنين ومقترحاتهم والاستفادة منها، بما يخدم ربط التجمعات السكنية المحيطة بدمشق ومشاريع ‏الضواحي السكنية المستقبلية بقلب العاصمة عبر محطة الحجاز.‏

من جهته، أكد مدير المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي محمد العجمي، أهمية الورشة في توحيد الرؤى وتنسيق الجهود ‏والخبرات بين الجهات المعنية، للوصول إلى دراسة متكاملة تراعي الجوانب الفنية والهندسية والسياحية، وتنسجم مع ‏الأهداف المرجوة من المشروع.‏

اجتماعات متابعة لاستكمال الدراسة

‏وشهدت الورشة نقاشات ومداخلات حول الجوانب الفنية والهندسية والتصورات المطروحة والفرص المتاحة لتطوير ‏المشروع، وجرى الاتفاق على مواصلة المشاورات وعقد اجتماعات إضافية لمتابعة الملاحظات، أولها اجتماع تتبع في ‏منتصف مدة الدراسة، وثانيها اجتماع للاطلاع على مسودتها النهائية، تمهيداً لاستكمالها في ضوء الآراء والمقترحات ‏المقدمة.‏

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وكانت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي أجرت في السابع من الشهر الجاري رحلة تجريبية لقطار النزهة في دمشق، ‏بهدف تقييم واقعه الفني والتشغيلي وتحديد متطلبات إعادة تأهيله، تمهيداً لدراسة إمكانية إعادته إلى الخدمة وإحياء دوره ‏السياحي والترفيهي الذي ارتبط بذاكرة أجيال من السوريين.‏