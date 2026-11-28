عدن-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت، تنفيذ عشرات العمليات العسكرية، واستهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي في عدد من جبهات القتال، مؤكدة مقتل 87 من قياداتها وعناصرها، وتدمير وإعطاب 63 آلية ووسيلة قتالية.

وقالت القوات المسلحة في بيان نشرته عبر حسابها على منصة “إكس”: إن العمليات نُفذت خلال الساعات الماضية ضمن عملية “فجر اليمن”، وشملت 24 غارة جوية، و727 عملية بمدفعية الميدان، و28 عملية بالطيران المسيّر، واستهدفت مواقع الميليشيا وتحصيناتها وتجمعاتها وتعزيزاتها العسكرية في جبهات تعز ومأرب والجوف ولحج وأبين والضالع وشبوة ويافع وميدي.

وأضاف البيان: “إن القوات المسلحة، مسنودة بالمقاومة الشعبية وبإسناد الطيران الحربي والمسيّر، تواصل عملياتها العسكرية في مختلف محاور القتال، عبر استهداف مواقع الميليشيا وتجمعاتها وآلياتها ومرابض الهاون ومخازن الأسلحة”.

وأشار البيان إلى أن ميليشيا الحوثي استهدفت مناطق عدة في محافظة تعز بالصواريخ وقذائف الهاون والطيران المسيّر، ما أسفر عن مقتل 11 مدنياً وإصابة سبعة آخرين، بينهم أطفال، كما أصيبت طفلتان بشظايا صاروخ أُطلق على منطقة أسفل قرية العشة في كرش، وأصيب مدني برصاص قناصة الميليشيا في محافظة الضالع.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية استمرار عملياتها ضمن عملية “فجر اليمن” حتى تحقيق أهدافها، مشددة على التزامها بأحكام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين والأعيان المدنية. وأمس الجمعة أعلنت القوات المسلحة اليمنية، أن العمليات العسكرية المستمرة ضمن ‏عملية “فجر اليمن” أسفرت عن مقتل 121 من قيادات وعناصر ميليشيا ‏الحوثي، وتدمير وإعطاب عدد من آلياتها ووسائلها القتالية.‏