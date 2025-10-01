مباحثات سورية نرويجية لتعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام والتنمية المستدامة

دمشق–سانا

بحث وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح، مع القائمة بأعمال السفارة النرويجية في دمشق هليلدا هارلدستاد، سُبل تعزيز التعاون في مجال إزالة الألغام، وتطوير برامج التنمية المستدامة، بما يساعد في دعم تعافي المجتمعات المحلية.

وأكد الوزير الصالح خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة اليوم، أهمية الانتقال من المساعدات الإنسانية العاجلة إلى مشاريع تنموية طويلة الأمد، مشدداً على ضرورة تكامل الجهود الدولية للمساعدة في إعادة البناء وتعزيز الاستقرار للمجتمعات المتضررة.

واتفق الجانبان، على متابعة التنسيق الفني بين الجانبين لتحديد أولويات التدخل في المناطق المتضررة، وتبادل الخبرات في مجال إدارة الكوارث وإعادة التأهيل.

وتعمل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث على تطوير برامج وطنية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتحقيق التنمية المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في دعم العودة الآمنة والكريمة للمواطنين السوريين.