أبو ظبي-سانا

تشارك الفروسية السورية في بطولة العالم للقدرة والتحمل عبر الفارسين ماسة تنبكجي وعبد الرزاق ‏المحسن في البطولة المقررة في التاسع عشر من كانون الأول المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة ‏في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 176 فارساً وفارسة يمثلون 56 دولة.‏

وتشارك الفارسة ماسة تنبكجي بفئة الكبار لمسافة 160 كيلومتراً، بعدما استوفت متطلبات التأهل ‏الدولية وحصلت على تصنيف فارسة نخبة ضمن فئة النجمتين، مستندة إلى سجل من الإنجازات، ‏أبرزها إحراز كأس رئيس دولة الإمارات للقدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومتراً في عامي 2025 ‏و2026.‏

ووفقاً لصفحة وزارة الرياضة والشباب السورية على فيسبوك، أكد رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد ‏أن المشاركة السورية في البطولة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الفروسية، معرباً عن ‏اعتزاز الاتحاد بوجود فارسين يمثلان سوريا في هذا المحفل العالمي، ومتطلعاً إلى أن تكون هذه ‏المشاركة بداية لحضور سوري متواصل في البطولات الدولية.‏

وأشار أبو زيد إلى أن وجود علم سوريا بين أعلام الدول المشاركة يحمل مسؤولية كبيرة، مؤكداً ‏سعي الاتحاد إلى توفير فرص أكبر للفرسان السوريين لاكتساب الخبرة وإثبات قدراتهم في المنافسات ‏العالمية.‏

وتسجل البطولة في نسختها المقبلة أكبر مشاركة في تاريخها، بوجود 176 فارساً وفارسة من 56 ‏دولة، بينها 11 دولة عربية هي الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية وقطر والكويت والعراق ‏وسوريا ومصر ولبنان وتونس، فيما تتنافس 33 دولة على لقب الفرق و23 دولة في المنافسات ‏الفردية.‏

وتقام المنافسات الرئيسية لمسافة 160 كيلومتراً في التاسع عشر من كانون الأول المقبل، وسط ‏استعدادات تنظيمية وفنية وبيطرية متكاملة في قرية بوذيب العالمية للقدرة.‏