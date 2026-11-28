أبو ظبي-سانا
تشارك الفروسية السورية في بطولة العالم للقدرة والتحمل عبر الفارسين ماسة تنبكجي وعبد الرزاق المحسن في البطولة المقررة في التاسع عشر من كانون الأول المقبل بقرية بوذيب العالمية للقدرة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بمشاركة 176 فارساً وفارسة يمثلون 56 دولة.
وتشارك الفارسة ماسة تنبكجي بفئة الكبار لمسافة 160 كيلومتراً، بعدما استوفت متطلبات التأهل الدولية وحصلت على تصنيف فارسة نخبة ضمن فئة النجمتين، مستندة إلى سجل من الإنجازات، أبرزها إحراز كأس رئيس دولة الإمارات للقدرة والتحمل لمسافة 160 كيلومتراً في عامي 2025 و2026.
ووفقاً لصفحة وزارة الرياضة والشباب السورية على فيسبوك، أكد رئيس اتحاد الفروسية زيد أبو زيد أن المشاركة السورية في البطولة تمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير رياضة الفروسية، معرباً عن اعتزاز الاتحاد بوجود فارسين يمثلان سوريا في هذا المحفل العالمي، ومتطلعاً إلى أن تكون هذه المشاركة بداية لحضور سوري متواصل في البطولات الدولية.
وأشار أبو زيد إلى أن وجود علم سوريا بين أعلام الدول المشاركة يحمل مسؤولية كبيرة، مؤكداً سعي الاتحاد إلى توفير فرص أكبر للفرسان السوريين لاكتساب الخبرة وإثبات قدراتهم في المنافسات العالمية.
وتسجل البطولة في نسختها المقبلة أكبر مشاركة في تاريخها، بوجود 176 فارساً وفارسة من 56 دولة، بينها 11 دولة عربية هي الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والسعودية وقطر والكويت والعراق وسوريا ومصر ولبنان وتونس، فيما تتنافس 33 دولة على لقب الفرق و23 دولة في المنافسات الفردية.
وتقام المنافسات الرئيسية لمسافة 160 كيلومتراً في التاسع عشر من كانون الأول المقبل، وسط استعدادات تنظيمية وفنية وبيطرية متكاملة في قرية بوذيب العالمية للقدرة.