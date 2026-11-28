الكويت-سانا

بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، التطورات الإقليمية والدولية، والاعتداء الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في الكويت.

وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان نشرته عبر منصة “إكس” أنه جرى خلال الاتصال إدانة العدوان الإيراني الذي استهدف مواقع حيوية في البلاد باستخدام الطائرات المسيرة ما أسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص، فضلاً عن وقوع أضرار مادية.

وأكد الجانبان حق الكويت الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، مشددين على أهمية استمرار التنسيق والتشاور إزاء التطورات الراهنة.



واستدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس الجمعة، السفير الإيراني لدى البلاد محمد توتونجي، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار الاعتداءات الإيرانية على الكويت، مؤكدةً مسؤولية إيران عنها وعن تداعياتها.



‏وكانت الخارجية الكويتية أعلنت أول من أمس أن اعتداء إيرانياً استهدف ‌‏مواقع حيوية، وأسفر عن مقتل إيطاليين اثنين، وإصابة كويتي وباكستاني، ‌‏فضلاً عن أضرار مادية.