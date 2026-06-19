‏359 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق خلال أسبوع ‏

ريف دمشق-سانا
نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 359 ضبطاً تموينياً بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين الـ 12 وحتى الـ 18 من شهر حزيران الجاري.
وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن الجولات شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملاً، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير غذائية من المواد المطروحة في الأسواق، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية.
ولفت خالد إلى أن الضبوط شملت مخالفات حول البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة التعليمات الإدارية، وعدم وجود فواتير، وحيازة مواد منتهية الصلاحية.
وشدد على أهمية مبادرة الأهالي بتقديم شكوى ضد أي مخالفة، مشيراً الى إمكانية القيام بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ورقم الشكاوى الخاص بالمديرية.
وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 377 ضبطاً تموينياً لمخالفات مختلفة، خلال الفترة الممتدة بين الـ 5 وحتى الـ 11 من شهر حزيران الجاري.