‏359 ضبطاً تموينياً في محافظة ريف دمشق خلال أسبوع ‏

ريف دمشق-سانا ‏

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق 359 ضبطاً ‏تموينياً بحق فعاليات ومنشآت تجارية مختلفة في عدد من أسواق المحافظة، وذلك ‏خلال ‏الفترة الممتدة بين الـ 12 وحتى الـ 18 من شهر حزيران الجاري. ‏

وأوضح مدير المديرية عبد السلام خالد في تصريح لـ سانا اليوم الجمعة، أن ‏الجولات ‏شملت 1058 فعالية تجارية و57 معملاً، وتم أخذ عينات من مواد غذائية وغير ‏غذائية من المواد المطروحة في الأسواق، للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية ‏السورية. ‏

ولفت خالد إلى أن الضبوط شملت مخالفات حول البيع بسعر زائد، وعدم الإعلان عن ‏الأسعار، ومخالفة التعليمات الإدارية، وعدم وجود فواتير، وحيازة مواد منتهية الصلاحية.‏

وشدد على أهمية مبادرة الأهالي بتقديم شكوى ضد أي مخالفة، مشيراً الى إمكانية القيام ‏بذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي ورقم الشكاوى الخاص بالمديرية.‏

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة ريف دمشق نظمت 377 ‏ضبطاً تموينياً لمخالفات مختلفة، ‏خلال الفترة الممتدة بين الـ 5 وحتى الـ 11 من شهر ‏حزيران الجاري. ‏