أسواق حلب وحمص تستعيد نبضها الرمضاني وتجدّد حضورها في ذاكرة المكان

محافظات-سانا

تستعيد الأسواق الأثرية في مدينتي حلب وحمص حضورها الحيوي خلال شهر رمضان، مُجدِّدةً دورها التاريخي بوصفها فضاءات تحفظ الذاكرة العمرانية والاجتماعية، وتشكّل ملتقى للأهالي ومظهراً من مظاهر الهوية المحلية.

وتُشير الموسوعة العربية إلى أن الأسواق الأثرية في مدينة حمص القديمة تمتد على مساحة تقارب أربعين ألف متر مربع، وتشكل جزءاً أصيلاً من نسيجها العمراني. ويبرز السوق المسقوف، المعروف شعبياً بـ”المُقبّي”، بوصفه أحد أهم هذه الأسواق، إذ يعود بناؤه إلى أواخر القرن التاسع عشر، مع جذور تعود إلى العهدين الأيوبي والمملوكي، قبل أن يشهد توسعات في العهد العثماني.

وتوضح الموسوعة أن السوق شُيّد وفق الطراز المعماري الإسلامي، بأرضية من الحجارة البازلتية السوداء وسقف أسطواني مدعّم بعقود حجرية، صُممت لحماية المتسوقين من تقلبات الطقس، وهو طراز يميّز أسواق المدن السورية التاريخية.

كما تذكر أن سوق العطارين يعود إلى العصور الوسطى، واحتفظ باسمه المرتبط بمهنة العطارة وبيع التوابل والأعشاب الطبية، إلى جانب أسواق متخصصة حملت أسماء المهن، مثل سوق الصاغة، وسوق النحاسين، وسوق النسوان، إضافة إلى خان القيسارية الذي شُيّد بأمر من الوالي العثماني أسعد باشا لاستقبال التجار والمسافرين.

وخلال شهر رمضان، تكتسب هذه الأسواق طابعاً اجتماعياً خاصاً، إذ يزداد الإقبال على شراء الملابس ولباس الصلاة والمستلزمات الرمضانية، في مشهد سنوي يعكس استمرارية الدور الاجتماعي للأسواق.

حلب… سوق المدينة في موسوعة حلب وكتب الرحالة

تجمع موسوعة حلب المقارنة للمؤرخ خير الدين الأسدي على أن أسواق المدينة القديمة تُعدّ من أطول الأسواق المسقوفة في العالم، إذ تمتد لنحو ثلاثة عشر كيلومتراً، وقد أُدرجت على لائحة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1986.

وتشير الموسوعة إلى أن “سوق المدينة” يعود في جذوره إلى العصر الهلنستي، حين أسسه سلوقس نيكاتور عام 312 قبل الميلاد، قبل أن يتطور في العصور الأيوبية والمملوكية، ويحافظ على بنيته الأساسية حتى العهد العثماني.

أما خصوصية رمضان في أسواق حلب، فقد وثّقها الرحالان البريطانيان ألكسندر راسل وباتريك راسل في كتابهما The Natural History of Aleppo، مشيرين إلى أن الأسواق خلال القرن الثامن عشر كانت تفتح أبوابها في أوقات متأخرة من النهار خلال الشهر الفضيل، وتُضاء ليلاً بعدد كبير من المصابيح، فيما تستمر المقاهي والحمّامات في استقبال روادها حتى قبيل الفجر.

وتذكر موسوعة حلب المقارنة أيضاً شهرة سوق العطارين وسوق السقطية، ولا سيما قرب الجامع الأموي الكبير، حيث ارتبطا تاريخياً بتأمين المواد الغذائية والتوابل والمأكولات الشعبية التي تشكّل جزءاً من المائدة الرمضانية الحلبية.

وعبر القرون، حافظت أسواق حلب وحمص على دورها الثقافي والاجتماعي، لتستعيد في شهر رمضان وهجها الخاص، وتغدو امتداداً لذاكرة المكان، وتجسيداً حياً لعراقة المدينتين.