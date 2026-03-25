توزيع مساعدات غذائية وإغاثية للأسر المتضررة في مدينة الحسكة جراء فيضان نهر الخابور

الحسكة-سانا

وزّع فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة، بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الأربعاء، مساعدات غذائية وإغاثية على الأسر المتضررة من فيضان نهر الخابور، في عدد من أحياء مدينة الحسكة.

وأوضح رئيس فرع منظمة الهلال خضر الظاهر في تصريح لمراسل سانا، أنه جرى توزيع 424 سلة غذائية للأسر المتضررة في أحياء غويران، والمريديان، والليلية، والنشوة، ومركز إيواء حسن خميس، إضافة الى توزيع مساعدات غير غذائية على العائلات في المناطق المذكورة، تضمنت فرشات، وبطانيات، وموكيت، وشواحن، وسلالاً صحية.

وأشار الظاهر إلى أن هذه المساعدات تأتي في إطار الاستجابة الإنسانية الطارئة، بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة جراء فيضان نهر الخابور، الذي تسبب بغمر مئات المنازل في تلك الأحياء.

ولفت إلى أن متطوعي فرع الهلال شاركوا في عمليات إجلاء عدد من العائلات من حي المريديان إلى مناطق أكثر أماناً، بعد تجهيز مركز إيواء في مدرسة حسن خميس، وتأمين مستلزماته الأساسية من فرشات وبطانيات، لاستقبال الأسر التي تضررت منازلها، حيث تواجدت فرق الإسعاف بشكل مستمر للتدخل في الحالات الطارئة، ضمن استجابة إنسانية متكاملة بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما شارك متطوعو فرع الهلال بمدينة القامشلي وفق الظاهر، في إجلاء العائلات المتضررة من السيول والفيضانات في حي جمعية بالمدينة وتجمعات سكنية أخرى، ونقلهم إلى مناطق أكثر أماناً.

ويواصل فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري والدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، تقييم الاحتياجات الإنسانية للمتضررين في محافظة الحسكة، في ظل استمرار الأحوال الجوية غير المستقرة، وتشكل السيول، وارتفاع مناسيب الأنهار والأودية.