بدء استلام القمح في صوامع إزرع وإنهاء الاستعدادات لاستقبال المحصول في بصرى الشام بدرعا

درعا-سانا

بدأت وحدة صوامع إزرع في محافظة درعا عمليات استقبال محصول القمح للموسم الحالي، وذلك ضمن الخطة الرامية لتعزيز الأمن الغذائي، وتأمين المخزون من هذه المادة الاستراتيجية وسط إجراءات ميسرة للفلاحين، وتأمين تسويق المحصول بأيسر الطرق.

وأوضح المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب المهندس حسن العثمان في تصريح لـ سانا اليوم الإثنين، أن المؤسسة اتبعت في هذا العام نظاماً جديداً باستلام القمح، وحصره عبر منصة الحجز الإلكتروني بهدف تنظيم عمليات الاستلام والشراء، وتبسيطها بما يخفف الازدحام في المراكز ويقلص فترات الانتظار إلى جانب إتاحة تقدير الكميات المتوقعة، والتحقق الآلي من بيانات الموردين وشهادات المنشأ.

ولفت إلى أن آلية الاستلام الجديدة تضمنت تجهيز المخابر الحديثة لسرعة أخذ العينات وتحليلها، وأتمتة الأنظمة المحاسبية لسرعة تحويل وصرف مستحقات الفلاحين المالية بشكل مباشر.

بدوره، بيّن مدير فرع درعا للمؤسسة السورية للحبوب المهندس يحيى برماوي أنه يجري أخذ عينة أولية من المحصول بواسطة مسبر آلي، وإعطاؤها رقماً سرياً للحفاظ على خصوصية الفلاح ثم تنتقل إلى المخبر لإعطاء الأقماح الدرجة المناسبة ليصار بعد ذلك إلى تخزين الأقماح المشتراة في الصومعة ضمن الخلايا المحددة لكل درجة حسب الدرجة المستحقة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا ومندوب ممثل وزارة الزراعة في المحافظة الدكتور عادل صياصنة أكد أهمية تجهيز الصومعة بالمعدات والخبراء والعناصر البشرية لإنجاح الموسم، مشدداً على أهمية التنسيق والتعاون بين الفلاحين والمديريات في المحافظة من أجل تيسير العمل.

وفي سياق متصل أنهى القائمون على مركز حبوب بصرى الشام الاستعدادات لاستقبال المحاصيل بعد انتهاء أعمال تأهيل وترميم شملت بنيته التحتية وتجهيزاته الفنية.

وقالت مديرة المركز يماني البلخي: إن عودة المركز للعمل بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات تسهم في تنشيط الحركة الزراعية والاقتصادية للمناطق الشرقية في درعا، والتخفيف من الأعباء المادية على الفلاح، وكذلك تخفيف الضغط على مراكز الاستلام الأخرى في المحافظة، إذ تبلغ طاقته الاستيعابية بين 5000 – 6000 طن.

وأشارت إلى أن المركز مزود بالطاقة الشمسية ومجهز بممرات جديدة لتسهيل حركة الآليات داخله، مبينةً أن المؤسسة العامة للحبوب تستكمل التجهيزات الفنية من مخبر وغرفة سرية وقبان كي يكون المركز جاهزاً لاستقبال الموسم بمواصفات ممتازة.

وفي الثامن من نيسان الماضي، أطلقت المؤسسة السورية للحبوب منصة إلكترونية لحجز واستلام القمح، لضمان استيعاب الكميات الموردة من القمح بانسيابية كاملة ودون تأخير، وحددت أربعة مراكز رئيسية في المحافظة لاستلام الأقماح في كل من إزرع والصنمين وبصرى الشام ونوى، حيث يتوقع أن يصل إنتاج درعا هذا الموسم إلى نحو 106,000 طن.