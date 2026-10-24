السورية للبريد تتسلم مكاتب بريدية في ريف حلب والرقة والحسكة لإعادة تفعيلها

دمشق-سانا ‏

أعلنت المؤسسة السورية للبريد تسلّم المكاتب البريدية التي كان يشغلها البريد التركي في مناطق ‏من ريف حلب والرقة والحسكة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجانبين، تمهيداً لإعادة ‏تفعيل هذه المكاتب واستئناف تقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين.‏

وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، إلى أن الدور الذي أدّاه البريد ‏التركي سيبقى موضع تقدير واعتزاز، مشيراً إلى أن السوريين لن ينسوا ‏المواقف التي ساندتهم في أوقات المحنة، حين كانت الحاجة كبيرة إلى استمرار الخدمات وتوفير ‏وسائل موثوقة للتواصل وتلقي المساعدات.‏

وبينت المؤسسة أن تسلّم هذه المكاتب يعدّ خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي ‏والاستراتيجي بين البريدين السوري والتركي، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الخدمات ‏البريدية والمالية، وتعزيز التنسيق في مجال التحويلات المالية الدولية والمساعدات، بما يخدم ‏المواطنين ويدعم المصالح المشتركة، وفق الأطر والتفاهمات المعتمدة بين الجانبين.‏

وساهمت فروع مؤسسة البريد التركي (‏PTT‏) في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة، ‏في تسهيل الحوالات المالية الداخلية والخارجية، وتقديم خدمات الشحن التجاري والتجارة ‏الإلكترونية.‏

وكانت المؤسسة السورية للبريد وقعت في شهر أيلول 2025 مذكرة تفاهم مع البريد التركي، ‏بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية، تشمل تبادل الخبرات الفنية ‏والإدارية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين قنوات التوزيع، والاستفادة من المرافق ‏المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير.‏