السورية للبريد تتسلم مكاتب بريدية في ريف حلب والرقة والحسكة لإعادة تفعيلها

دمشق-سانا
أعلنت المؤسسة السورية للبريد تسلّم المكاتب البريدية التي كان يشغلها البريد التركي في مناطق من ريف حلب والرقة والحسكة، وذلك في إطار التنسيق المشترك بين الجانبين، تمهيداً لإعادة تفعيل هذه المكاتب واستئناف تقديم الخدمات البريدية والمالية للمواطنين.
وأشارت المؤسسة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم السبت، إلى أن الدور الذي أدّاه البريد التركي سيبقى موضع تقدير واعتزاز، مشيراً إلى أن السوريين لن ينسوا المواقف التي ساندتهم في أوقات المحنة، حين كانت الحاجة كبيرة إلى استمرار الخدمات وتوفير وسائل موثوقة للتواصل وتلقي المساعدات.
وبينت المؤسسة أن تسلّم هذه المكاتب يعدّ خطوةً مهمة نحو تعزيز التعاون المؤسسي والاستراتيجي بين البريدين السوري والتركي، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الخدمات البريدية والمالية، وتعزيز التنسيق في مجال التحويلات المالية الدولية والمساعدات، بما يخدم المواطنين ويدعم المصالح المشتركة، وفق الأطر والتفاهمات المعتمدة بين الجانبين.
وساهمت فروع مؤسسة البريد التركي (PTT) في مناطق الشمال السوري خلال سنوات الثورة، في تسهيل الحوالات المالية الداخلية والخارجية، وتقديم خدمات الشحن التجاري والتجارة الإلكترونية.
وكانت المؤسسة السورية للبريد وقعت في شهر أيلول 2025 مذكرة تفاهم مع البريد التركي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الشحن والتجارة الإلكترونية، تشمل تبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتطوير البنية التحتية اللوجستية، وتحسين قنوات التوزيع، والاستفادة من المرافق المشتركة في عمليات الاستيراد والتصدير.