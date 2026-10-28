أمطار رعدية ورياح قوية في حلب تؤدي إلى سيول وفيضانات وانقطاع عدة طرقات

حلب-سانا
تشهد أجزاء واسعة من محافظة حلب أمطاراً رعدية مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية، تسببت بسيول وفيضانات وجريان الأودية وانقطاع بعض الطرقات.
وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الاربعاء، أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث تحذر من مخاطر الأحوال الجوية، وتدعو الأهالي إلى اتباع جملة من الإرشادات.
ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، وعدم الاقتراب من السيول أو تصويرها، وإبعاد الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة عنها، وعدم عبور المجاري المائية أو الجسور التي تشهد جرياناً قوياً مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.
كما دعت إلى تجنب الطرق الزراعية والمغمورة بالمياه أو البرد، وتخفيف السرعة أثناء الأمطار الغزيرة، وعدم ركن السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه، والابتعاد عن الأشجار المنفردة وأبراج الكهرباء والمرتفعات، وتجنب التصوير واستخدام الهواتف في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، اضافة الى فصل الأجهزة الكهربائية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية وفق إجراءات السلامة، وتثبيت الخيام والأشياء المعرضة للتطاير بفعل الرياح، والابتعاد عن المباني والجدران المتصدعة.
وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطلات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.