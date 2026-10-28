أمطار رعدية ورياح قوية في حلب تؤدي إلى سيول وفيضانات وانقطاع عدة طرقات

حلب-سانا‏

تشهد أجزاء واسعة من محافظة حلب أمطاراً رعدية مصحوبة بتساقط البرد ورياح قوية، تسببت بسيول وفيضانات ‏وجريان الأودية وانقطاع بعض الطرقات.‏

وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الاربعاء، أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث تحذر من مخاطر الأحوال الجوية، وتدعو الأهالي إلى اتباع جملة من الإرشادات.‏

ودعت دائرة الإنذار المبكر والتأهب في الوزارة، إلى تجنب المناطق المنخفضة ومجاري الأودية، وعدم الاقتراب من ‏السيول أو تصويرها، وإبعاد الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة عنها، وعدم عبور المجاري المائية أو الجسور التي ‏تشهد جرياناً قوياً مهما بدا منسوب المياه منخفضاً.‏

كما دعت إلى تجنب الطرق الزراعية والمغمورة بالمياه أو البرد، وتخفيف السرعة أثناء الأمطار الغزيرة، وعدم ركن ‏السيارات في المناطق المنخفضة أو قرب مجاري المياه، والابتعاد عن الأشجار المنفردة وأبراج الكهرباء والمرتفعات، ‏وتجنب التصوير واستخدام الهواتف في الأماكن المكشوفة أثناء العواصف الرعدية، اضافة الى فصل الأجهزة ‏الكهربائية الحساسة ومنظومات الطاقة الشمسية وفق إجراءات السلامة، وتثبيت الخيام والأشياء المعرضة للتطاير بفعل ‏الرياح، والابتعاد عن المباني والجدران المتصدعة.‏

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطلات مطرية ‏رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما ‏أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.‏