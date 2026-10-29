وفاة شخص جرفته السيول عند جسر السلماني غرب مدينة الطبقة بالرقة

الرقة-سانا‏

توفي شخص بعد أن جرفته السيول عند جسر السلماني في منطقة البو عاصي غرب مدينة الطبقة ‏بمحافظة الرقة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم الأربعاء، إضافة الى عدد من ‏الأشخاص الذين جرفتهم السيول في تلك المنطقة وهم في عداد المفقودين.‏

وأفاد شهود عيان، أن المتوفى كان ينبه السيارات بعدم دخولها إلى المنطقة بسبب السيول الغزيرة إلا ‏أنه تعرض فجأة لموجة من مياه السيل المتدفقة بغزارة وسحبته ليلقى حتفه.‏

من جهته أوضح مدير الشؤون الصحفية في الرقة أحمد الشبلي في تصريح لمراسل سانا أن مياه ‏السيل جرفت سيارة تقل عائلة بالقرب من جسر السلماني.‏

وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، ‏هطولات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب ‏الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من ‏الطرقات.‏