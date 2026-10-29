وفاة شخص جرفته السيول عند جسر السلماني غرب مدينة الطبقة بالرقة

الرقة-سانا
توفي شخص بعد أن جرفته السيول عند جسر السلماني في منطقة البو عاصي غرب مدينة الطبقة بمحافظة الرقة، جراء الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة اليوم الأربعاء، إضافة الى عدد من الأشخاص الذين جرفتهم السيول في تلك المنطقة وهم في عداد المفقودين.
وأفاد شهود عيان، أن المتوفى كان ينبه السيارات بعدم دخولها إلى المنطقة بسبب السيول الغزيرة إلا أنه تعرض فجأة لموجة من مياه السيل المتدفقة بغزارة وسحبته ليلقى حتفه.
من جهته أوضح مدير الشؤون الصحفية في الرقة أحمد الشبلي في تصريح لمراسل سانا أن مياه السيل جرفت سيارة تقل عائلة بالقرب من جسر السلماني.
وتشهد محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية تترافق مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، نتيجة حالة الاضطراب الجوي التي تشهدها سوريا حالياً، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.