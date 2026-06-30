نقابة المعلمين تدين بشدة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية ‏وتؤكد على التمسك بوحدة البلاد

دمشق-سانا‏

أدانت نقابة المعلمين في سوريا بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي ‏الأخير في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع لهذا الانتهاك ‏الذي يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويشكل مخالفة صريحة ‏للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً للمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية‎.‎

وأكدت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك ‏اليوم الإثنين رفضها أي محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة أو ‏المساس بالسيادة الوطنية، معتبرة أن احترام سيادة الدول، ووحدة ‏أراضيها يمثل أساساً لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في ‏المنطقة‎.‎

ورأت النقابة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات لا يقتصر أثره على ‏الجوانب الأمنية، بل يمتد إلى تقويض البيئة الآمنة اللازمة للعملية ‏التعليمية، ويهدد حق الطلبة والمعلمين في التعليم والعمل ضمن ‏ظروف مستقرة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستقبل الأجيال ‏ومسيرة التنمية الوطنية‎.‎

ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع ‏بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح تجاه هذه ‏الانتهاكات، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي وصون ‏سيادة الدول ووحدة أراضيها، ووضع حد لمثل هذه الاعتداءات ‏ومنع تكرارها‎.‎

وشددت النقابة على التمسك بوحدة البلاد وسيادتها وسلامة ‏أراضيها، مؤكدة أن حماية الأرض والإنسان ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها ‏المؤسسات التعليمية، تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل آمن ‏ومستقر للأجيال القادمة‎.‎

وقالت النقابة: إن المعلم الذي يربي الأجيال على قيم الحق والعدل ‏واحترام القانون، يؤمن بأن هذه القيم ينبغي أن تحكم العلاقات ‏الدولية كما تحكم العلاقات داخل المجتمعات، وأن الأمن والسلام ‏القائمين على احترام السيادة والشرعية الدولية هما الضمان الحقيقي ‏لمستقبل الشعوب وازدهارها‎.‎

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت ‏أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ‏ويزيد من ‏معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في ‏المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل ‏مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام ‏اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في قرية عابدين ‏بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي ‏وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببة بأضرار مادية وبنزوح ‏بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة‎.‎