نقابة المعلمين تدين بشدة التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية ‏وتؤكد على التمسك بوحدة البلاد

دمشق-سانا
أدانت نقابة المعلمين في سوريا بأشد العبارات التوغل الإسرائيلي الأخير في الأراضي السورية، مؤكدة رفضها القاطع لهذا الانتهاك الذي يمس سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويشكل مخالفة صريحة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكاً للمبادئ التي تقوم عليها العلاقات الدولية.
وأكدت النقابة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك اليوم الإثنين رفضها أي محاولات لفرض وقائع جديدة بالقوة أو المساس بالسيادة الوطنية، معتبرة أن احترام سيادة الدول، ووحدة أراضيها يمثل أساساً لا غنى عنه لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
ورأت النقابة أن استمرار مثل هذه الاعتداءات لا يقتصر أثره على الجوانب الأمنية، بل يمتد إلى تقويض البيئة الآمنة اللازمة للعملية التعليمية، ويهدد حق الطلبة والمعلمين في التعليم والعمل ضمن ظروف مستقرة، الأمر الذي ينعكس سلباً على مستقبل الأجيال ومسيرة التنمية الوطنية.
ودعت النقابة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية، واتخاذ موقف واضح تجاه هذه الانتهاكات، والعمل على ضمان احترام القانون الدولي وصون سيادة الدول ووحدة أراضيها، ووضع حد لمثل هذه الاعتداءات ومنع تكرارها.
وشددت النقابة على التمسك بوحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن حماية الأرض والإنسان ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها المؤسسات التعليمية، تمثل الركيزة الأساسية لبناء مستقبل آمن ومستقر للأجيال القادمة.
وقالت النقابة: إن المعلم الذي يربي الأجيال على قيم الحق والعدل واحترام القانون، يؤمن بأن هذه القيم ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية كما تحكم العلاقات داخل المجتمعات، وأن الأمن والسلام القائمين على احترام السيادة والشرعية الدولية هما الضمان الحقيقي لمستقبل الشعوب وازدهارها.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية، وأكدت أن استمرارها يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، ويزيد من معاناة المدنيين، وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، مطالبةً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم، والعمل لوضع حد لهذه الانتهاكات، وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.
وتوغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد في قرية عابدين بريف درعا الغربي، واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها، متسببة بأضرار مادية وبنزوح بعض الأهالي من منازلهم باتجاه القرى المجاورة.