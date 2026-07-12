حمص الفداء يتجاوز مضيفه أهلي حلب 88-74 في فاينال 4 الرجال للسلة

حلب-سانا
حقق فريق حمص الفداء فوزاً غالياً على مضيفه أهلي حلب 88-74 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد في صالة الشهباء بحلب، في اللقاء الأول ضمن منافسات الفاينال 4 لدوري كرة السلة للرجال.
المباراة جاءت متكافئة معظم فتراتها مع أفضلية نسبية لحمص الفداء الذي أنهى النصف الأول متقدماً بنتيجة 46-41، ورغم محاولات أصحاب الأرض في الربعين الثالث والرابع لتقليص الفارق إلا أن التقدم بقي لصالح الضيوف الذين حسموا اللقاء لصالحهم بفارق 14 نقطة، وبنتيجة نهائية 88-74.
وكان الوحدة حقق فوزه الأول في سلسلة الفاينال 4 لأندية الدوري السوري للرجال بكرة السلة على حساب ضيفه النواعير 78-64 نقطة.