الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته لفاينال كرة السلة

عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب الفاينال 6 بدوري الرجال بكرة السلة، بفوزه على ضيفه الكرامة 92-85 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ورغم تفوق الكرامة في معظم مجريات اللقاء وتقدمه في نهاية النصف الأول 42-41 نقطة، إلا أن الوحدة تمكن في الدقيقة الأخيرة من المباراة من حسم النتيجة لصالحه بفارق 7 نقاط، ليضمن تأهله رسمياً إلى منافسات الفاينال 4.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الكرامة عند النقطة 33 في المركز الخامس.