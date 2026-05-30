الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته لفاينال كرة السلة

Untitled 6 10 الوحدة يتجاوز الكرامة ويعزز صدارته لفاينال كرة السلة

دمشق-سانا

عزز فريق الوحدة صدارته لترتيب الفاينال 6 بدوري الرجال بكرة السلة، بفوزه على ضيفه الكرامة 92-85 نقطة، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم السبت، في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق.

ورغم تفوق الكرامة في معظم مجريات اللقاء وتقدمه في نهاية النصف الأول 42-41 نقطة، إلا أن الوحدة تمكن في الدقيقة الأخيرة من المباراة من حسم النتيجة لصالحه بفارق 7 نقاط، ليضمن تأهله رسمياً إلى منافسات الفاينال 4.

بهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد الكرامة عند النقطة 33 في المركز الخامس.

منافسات الجولة 23 للدوري الممتاز غداً.. صراع الصدارة في مباراتي حماة ودرعا
النواعير يعزز صدارته لدوري كرة السلة للرجال بفوزه الكبير على الثورة
الوحدة يحقق فوزاً مهماً على النواعير في الدوري السوري للرجال بكرة السلة
إعلان تشكيلة منتخب سوريا للرجال لخوض المباراتين ‏الوديتين أمام بيلاروسيا والبحرين
الوحدة يحسم المواجهة أمام مضيفه الشبيبة بالفوز عليه في فاينال كرة السلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك