في مؤتمر تخصصي.. خبرات المغتربين تدعم أطباء الأشعة في المشافي السورية

دمشق-سانا‏

من تقنيات التصوير المتقدمة إلى التدخلات العلاجية الدقيقة، يفتح “المؤتمر السوري ‏للأشعة 2026” المجال أمام الاستفادة من الخبرات العلمية للأطباء السوريين في الخارج، ‏ومناقشة إمكانات نقل تطبيقات طبية حديثة إلى سوريا، بما يعزز قدرات التشخيص ‏والعلاج ويواكب التطورات المتسارعة في اختصاص الأشعة.‏

ويجمع المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، ‏أطباء وخبراء سوريين من داخل البلاد وخارجها، لعرض أحدث المستجدات العلمية ‏والتقنية في اختصاص الأشعة، وتبادل الخبرات حول أساليب التشخيص والعلاج، ‏والتحديات التي تواجه تطبيق التقنيات الحديثة في المشافي السورية.‏

ويتناول المؤتمر تشخيص مرض التصلب المتعدد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، ‏وتقنيات تصوير الثدي والحوض، إلى جانب تشخيص سرطان الكبد وتحديد مراحله ‏وتقييم الاستجابة للعلاج، وطرق معالجة التشوهات الشريانية الوريدية والنواسير الدماغية ‏باستخدام القثطرة.‏

نقل تقنيات حديثة

وبينت اختصاصية الأشعة في مشفى بيتشيه الجامعي بباريس في فرنسا، الدكتورة غنى ‏هنداوي، في تصريح لـ سانا، أنها قدمت خلال المؤتمر محاضرات في اختصاصي ‏تصوير الثدي والحوض، تناولت فيها أحدث التطورات في تصوير الثدي، ولا سيما ‏التقنيات الحديثة التي شهدها هذا المجال خلال العام الماضي، ومنها التصوير باستخدام ‏المادة الظليلة، والتصوير الماموغرافي ثلاثي الأبعاد ‏D3‏.‏

ولفتت هنداوي إلى أن هذه التقنيات لم تدخل حيز التطبيق في سوريا حتى الآن، رغم ‏دورها في تحسين دقة التشخيص وجودة العلاج للمريضات، مبينةً أن اختصاص الأشعة ‏يمثل ركيزة أساسية لمختلف الاختصاصات الطبية، وأن التطورات المتسارعة في ‏التقنيات والأجهزة وأساليب الممارسة تتيح فرصاً للنهوض بواقع هذا الاختصاص في ‏سوريا، بعد سنوات من العزلة عن التطورات العالمية في مختلف المجالات.‏

وأكدت أهمية نقل الأطباء العائدين من الخارج خبراتهم إلى زملائهم داخل سوريا، بما ‏يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى.‏

ملتقى يجمع خبرات أطباء الأشعة السوريين

من جهته، أوضح اختصاصي الأشعة الدكتور حسان الصواف أن محاضرته تناولت ‏آليات كشف سرطان الكبد وتشخيصه وتحديد مراحله باستخدام التصوير بالرنين ‏المغناطيسي، وتصنيف الأورام، إضافة إلى تقييم الاستجابة للعلاج من خلال دراسة ‏الأورام بعد المعالجة.‏

وبيّن الصواف أن المؤتمر يشكل منصة للقاء أطباء الأشعة السوريين من داخل البلاد ‏وخارجها، وتبادل الخبرات بينهم، بما يسهم في تطوير علم الأشعة في سوريا ودعم ‏الخريجين الجدد ونقل المعرفة إليهم. ‏

بدوره، أوضح اختصاصي الأشعة العصبية التداخلية ورئيس قسم الأشعة العامة والعصبية ‏في مستشفى مدينة نويماركت بولاية بافاريا الألمانية، الدكتور صفوان رومية، أن ‏محاضرته تناولت علاج التشوهات الشريانية الوريدية لدى الأطفال والبالغين، والنواسير ‏الدماغية التي قد تشكل خطراً لحدوث نزيف في مختلف الأعمار، مع التركيز على طرق ‏علاج هذه الحالات باستخدام تقنيات الأشعة العصبية التداخلية عن طريق القثطرة.‏

وأشار رومية إلى وجود مرضى يعانون من هذه التشوهات ولا تتوافر حالياً الإمكانيات ‏الكافية لعلاجهم جميعاً، مبيناً أن المؤتمر يتيح فرصة للتعريف بالإمكانات العلاجية التي ‏يمكن توفيرها في سوريا.‏

ولفت إلى أن ورشات العمل لا تقتصر على المحاضرات النظرية، بل تتضمن تدريباً ‏عملياً لأطباء الأشعة في عدد من المشافي السورية، بما يعزز مهاراتهم ويرفع قدراتهم في ‏التعامل مع الحالات المرضية وعلاجها.‏

تعريف بالإرشادات الطبية الحديثة

من جانبه، أشار اختصاصي الأشعة العصبية من بريطانيا، الدكتور هشام جبر، في ‏تصريح لـ سانا، إلى أهمية المؤتمر في نقل الخبرات إلى الأطباء المختصين والمتدربين ‏في سوريا، ومساعدتهم على مواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الأشعة، ولا سيما ‏في تشخيص مرض التصلب المتعدد، من خلال التعريف بأحدث الإرشادات الطبية في ‏هذا المجال.‏

وأوضح جبر أن التصوير بالرنين المغناطيسي يواجه تحديات في سوريا، رغم أهميته في ‏تشخيص طيف واسع من الأمراض، وخاصة الأمراض العصبية والتصلب المتعدد، إلى ‏جانب أمراض تصيب أعضاء مختلفة من الجسم.‏

وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الطبية السورية في الخارج ونقلها إلى الداخل، من ‏خلال تدريب الكوادر الطبية، بما يشمل الأطباء المتدربين والمختصين والمساهمة في ‏تطوير اختصاص الأشعة وتحسين مستوى الخدمات التشخيصية في سوريا.‏

ويستمر المؤتمر، الذي تنظمه جمعية أطباء الأشعة السوريين بالتعاون مع وزارة التعليم ‏العالي والبحث العلمي واتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا، لمدة ثلاثة أيام، ‏بمشاركة أكثر من 800 طبيب واختصاصي أشعة من سوريا وأطباء يعملون في دول ‏عربية وأجنبية.‏