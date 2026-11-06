في مؤتمر تخصصي.. خبرات المغتربين تدعم أطباء الأشعة في المشافي السورية

دمشق-سانا
من تقنيات التصوير المتقدمة إلى التدخلات العلاجية الدقيقة، يفتح “المؤتمر السوري للأشعة 2026” المجال أمام الاستفادة من الخبرات العلمية للأطباء السوريين في الخارج، ومناقشة إمكانات نقل تطبيقات طبية حديثة إلى سوريا، بما يعزز قدرات التشخيص والعلاج ويواكب التطورات المتسارعة في اختصاص الأشعة.
ويجمع المؤتمر، الذي انطلقت فعالياته أمس الخميس في المشفى الوطني الجامعي بدمشق، أطباء وخبراء سوريين من داخل البلاد وخارجها، لعرض أحدث المستجدات العلمية والتقنية في اختصاص الأشعة، وتبادل الخبرات حول أساليب التشخيص والعلاج، والتحديات التي تواجه تطبيق التقنيات الحديثة في المشافي السورية.
ويتناول المؤتمر تشخيص مرض التصلب المتعدد باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وتقنيات تصوير الثدي والحوض، إلى جانب تشخيص سرطان الكبد وتحديد مراحله وتقييم الاستجابة للعلاج، وطرق معالجة التشوهات الشريانية الوريدية والنواسير الدماغية باستخدام القثطرة.
نقل تقنيات حديثة
وبينت اختصاصية الأشعة في مشفى بيتشيه الجامعي بباريس في فرنسا، الدكتورة غنى هنداوي، في تصريح لـ سانا، أنها قدمت خلال المؤتمر محاضرات في اختصاصي تصوير الثدي والحوض، تناولت فيها أحدث التطورات في تصوير الثدي، ولا سيما التقنيات الحديثة التي شهدها هذا المجال خلال العام الماضي، ومنها التصوير باستخدام المادة الظليلة، والتصوير الماموغرافي ثلاثي الأبعاد D3.
ولفتت هنداوي إلى أن هذه التقنيات لم تدخل حيز التطبيق في سوريا حتى الآن، رغم دورها في تحسين دقة التشخيص وجودة العلاج للمريضات، مبينةً أن اختصاص الأشعة يمثل ركيزة أساسية لمختلف الاختصاصات الطبية، وأن التطورات المتسارعة في التقنيات والأجهزة وأساليب الممارسة تتيح فرصاً للنهوض بواقع هذا الاختصاص في سوريا، بعد سنوات من العزلة عن التطورات العالمية في مختلف المجالات.
وأكدت أهمية نقل الأطباء العائدين من الخارج خبراتهم إلى زملائهم داخل سوريا، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات التشخيصية والعلاجية المقدمة للمرضى.
ملتقى يجمع خبرات أطباء الأشعة السوريين
من جهته، أوضح اختصاصي الأشعة الدكتور حسان الصواف أن محاضرته تناولت آليات كشف سرطان الكبد وتشخيصه وتحديد مراحله باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي، وتصنيف الأورام، إضافة إلى تقييم الاستجابة للعلاج من خلال دراسة الأورام بعد المعالجة.
وبيّن الصواف أن المؤتمر يشكل منصة للقاء أطباء الأشعة السوريين من داخل البلاد وخارجها، وتبادل الخبرات بينهم، بما يسهم في تطوير علم الأشعة في سوريا ودعم الخريجين الجدد ونقل المعرفة إليهم.
بدوره، أوضح اختصاصي الأشعة العصبية التداخلية ورئيس قسم الأشعة العامة والعصبية في مستشفى مدينة نويماركت بولاية بافاريا الألمانية، الدكتور صفوان رومية، أن محاضرته تناولت علاج التشوهات الشريانية الوريدية لدى الأطفال والبالغين، والنواسير الدماغية التي قد تشكل خطراً لحدوث نزيف في مختلف الأعمار، مع التركيز على طرق علاج هذه الحالات باستخدام تقنيات الأشعة العصبية التداخلية عن طريق القثطرة.
وأشار رومية إلى وجود مرضى يعانون من هذه التشوهات ولا تتوافر حالياً الإمكانيات الكافية لعلاجهم جميعاً، مبيناً أن المؤتمر يتيح فرصة للتعريف بالإمكانات العلاجية التي يمكن توفيرها في سوريا.
ولفت إلى أن ورشات العمل لا تقتصر على المحاضرات النظرية، بل تتضمن تدريباً عملياً لأطباء الأشعة في عدد من المشافي السورية، بما يعزز مهاراتهم ويرفع قدراتهم في التعامل مع الحالات المرضية وعلاجها.
تعريف بالإرشادات الطبية الحديثة
من جانبه، أشار اختصاصي الأشعة العصبية من بريطانيا، الدكتور هشام جبر، في تصريح لـ سانا، إلى أهمية المؤتمر في نقل الخبرات إلى الأطباء المختصين والمتدربين في سوريا، ومساعدتهم على مواكبة المستجدات المتسارعة في مجال الأشعة، ولا سيما في تشخيص مرض التصلب المتعدد، من خلال التعريف بأحدث الإرشادات الطبية في هذا المجال.
وأوضح جبر أن التصوير بالرنين المغناطيسي يواجه تحديات في سوريا، رغم أهميته في تشخيص طيف واسع من الأمراض، وخاصة الأمراض العصبية والتصلب المتعدد، إلى جانب أمراض تصيب أعضاء مختلفة من الجسم.
وأكد ضرورة الاستفادة من الخبرات الطبية السورية في الخارج ونقلها إلى الداخل، من خلال تدريب الكوادر الطبية، بما يشمل الأطباء المتدربين والمختصين والمساهمة في تطوير اختصاص الأشعة وتحسين مستوى الخدمات التشخيصية في سوريا.
ويستمر المؤتمر، الذي تنظمه جمعية أطباء الأشعة السوريين بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي واتحاد الأطباء والصيادلة السوريين في فرنسا، لمدة ثلاثة أيام، بمشاركة أكثر من 800 طبيب واختصاصي أشعة من سوريا وأطباء يعملون في دول عربية وأجنبية.