منتخب أمريكا يتجاوز أستراليا ويتأهل للدور الثاني في كأس العالم

واشنطن-سانا

فاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، على نظيره الأسترالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الرابعة لكأس العالم 2026.

ففي المباراة التي أقيمت على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل، تمكن المنتخب المضيف من حسم اللقاء لصالحه مبكراً بهدف سجله المدافع الأسترالي كاميرون بورجس بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 11، وأضاف ألكس فريمان الهدف الثاني في الدقيقة 44.

بهذه النتيجة حجز المنتخب الأمريكي مقعده في الدور الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، فيما لا يزال المنتخب الأسترالي ثانياً بـ 3 نقاط، بانتظار لقاء تركيا مع الباراغواي فجر السبت.

وكان المنتخب الأمريكي تجاوز نظيره منتخب البارغواي في الجولة الأولى 4-1، فيما تغلب منتخب أستراليا على المنتخب التركي 2-0.