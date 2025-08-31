وقفة احتجاجية لطلاب الماجستير في حلب للمطالبة بتعديل مفاضلة الدكتوراه الجديدة

حلب-سانا

نظم عدد من طلاب الماجستير اليوم في جامعات حلب وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل مفاضلة القبول بدرجة الدكتوراه التي أصدرتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمحددات ومعايير جديدة.

وأوضح المشاركون في الوقفة أن المعايير والمحددات التي اعتمدتها المفاضلة لا تراعي ظروف الطلاب، حيث اعتبر طالب الماجستير في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حلب ماجد الحسن في تصريح لمراسل سانا، أن المفاضلة مجحفة بحق الطلاب المشرفين على الانتهاء من مرحلة الماجستير ويتحضرون على التقدم للدكتوراه، وتؤثر على مسيرتهم العلمية في حال تطبيق محدداتها.

بدوره، اعتبر طالب الماجستير في كلية التربية أحمد عبد الخالق أن المفاضلة لا تراعي ظروف الطلاب الاستثنائية نتيجة ما مرت به سوريا خلال الأعوام الماضية، بالإضافة إلى معيار العمر وموضوع البحث العلمي.

من جهتها، قالت الطالبة قمر صالح: إن القرار لم يولِ أهمية لقوة البحث وخطته، واكتفى بمعيار المعدل، إلى جانب حداثة شهادة الماجستير الذي يحرم الكثير من الراغبين باستكمال مسيرتهم الأكاديمية من نيل درجة الدكتوراه.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية أعلنت أمس التعليمات التنفيذية المتعلقة بالمفاضلة المركزية الرقمية الموحدة للقبول في برامج الدكتوراه في سوريا، والمتضمنة المحاور البحثية المعتمدة للمفاضلة وعدد المقاعد المتاحة في كل قسم لكل اختصاص والشروط والمتطلبات وآلية التسجيل وجميع المعلومات المتعلقة بالمفاضلة.