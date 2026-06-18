ندوة في حلب تبحث دور العدالة الانتقالية في تعزيز السلم الأهلي وبناء المصالحة الوطنية

حلب-سانا



نظمت اللجنة الأسقفية الكاثوليكية للتنشئة الوطنية في حلب ندوة حوارية، اليوم الخميس، تحت عنوان “العدالة الانتقالية في سوريا بين الحقيقة والمحاسبة والمصالحة الوطنية”، وذلك ضمن سلسلة فعاليات “عنصرة وطن 2026”.



وبحثت الندوة آليات ومسارات العدالة الانتقالية ودورها الجوهري في ترسيخ قيم المساءلة، وكشف الحقيقة، وإنصاف الضحايا، بما يضمن بناء مستقبل مستقر وقائم على سيادة القانون.

وأوضح عضو الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ومسؤول إدارة بناء السلام والمصالحات، الدكتور حسن جبران، في تصريح لمراسل سانا، أن الفعالية ركزت على خصوصية مسار العدالة الانتقالية في سوريا، واستعراض أبرز التحديات الميدانية والقانونية التي تواجه هذا الملف.





وأضاف جبران: “إن الطريق نحو تحقيق أهداف العدالة الانتقالية يتطلب جهوداً استثنائية وعزيمة وطنية صلبة”، مبيناً أن الندوة شهدت نقاشاً تفاعلياً عميقاً مع الحضور والنخب الفكرية المشاركة، عكس الرغبة الحقيقية في تبني مبدأ العقل والقلب المنفتحين للوصول إلى تفاهمات وطنية جامعة.



من جانبه، أكد المختص في القانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان المعتصم بالله الكيلاني في تصريح مماثل، أنه لا يمكن الوصول إلى سلام مستدام حقيقي في سوريا دون المرور عبر بوابة العدالة الانتقالية التي تضمن بالدرجة الأولى إنصاف الضحايا وعائلاتهم.



وبيّن الكيلاني ضرورة التنسيق والتكامل بين أجهزة ومؤسسات الدولة السورية الرسمية، وفي مقدمتها وزارتا العدل والداخلية، وبين الهيئات المستقلة، كالهيئة الوطنية للمفقودين والهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، مشيراً إلى أن كشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، يمثلان حجر الأساس لبناء عقد اجتماعي جديد يضمن قيام دولة العدالة والمواطنة.



وفي السياق، لفت النائب الأسقفي العام لطائفة الأرمن الكاثوليك بحلب جوزيف بزوزو إلى أن هذه الفعالية تشكل محطة مهمة لمناقشة قضايا التعافي، مستشهداً بالرؤى الفكرية والإنسانية التي تؤكد تلازم السلام مع الغفران والمسامحة.



وقال بزوزو: إن مفهوم الغفران يرتبط بنيوياً باعتراف المخطئ بمسؤوليته وإبداء الجاهزية الذاتية للإصلاح، وإن المساحة الحوارية المتاحة حالياً تسهم في تدريب المجتمع على الاستماع إلى الرأي الآخر واستيعاب الاختلافات الفكرية كعنصر غنى، بما يعزز اللحمة الوطنية لإعادة بناء الوطن.



بدورها، أشارت نائبة رئيس الجالية السورية السابقة في غازي عنتاب ملك توما إلى الأهمية البالغة لمتابعة مسودات القوانين، والإجراءات التشريعية المرتبطة بمرحلة الانتقال السياسي والحقوقي في البلاد.



وشددت توما على أهمية مأسسة ملف العدالة الانتقالية وجبر الضرر كجزء أصيل وثابت من الحياة السياسية والعقد الاجتماعي القادم، مشيرة إلى أن معالجة معاناة الضحايا هي مسؤولية جماعية، ولا يمكن الحديث عن تماسك مجتمعي أو سلم أهلي دون أسس عدالة انتقالية راسخة وقادرة على استيعاب تطلعات جميع الأطراف.



وتأتي هذه الندوة في سياق المبادرات الوطنية والأهلية المستمرة في محافظة حلب لتوسيع دائرة الحوار الفكري والقانوني حول متطلبات مرحلة التعافي، وإيجاد آليات توازن بين متطلبات المحاسبة القانونية ومقتضيات المصالحة الوطنية الشاملة.