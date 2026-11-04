‏”عينك على حلب”.. تطبيق لشكاوى المواطنين حول خدمات النظافة بالمدينة

حلب-سانا
أطلق مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع المحافظة تطبيق «عينك على حلب» لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بواقع النظافة، ولا سيما تراكم القمامة وامتلاء الحاويات وتضررها، بهدف تسريع معالجتها وإشراك الأهالي في مراقبة الخدمات البلدية وتحسينها.
وخلال استطلاع رأي أجرته كاميرا سانا اليوم الأربعاء، أعرب عدد من أهالي المدينة عن ارتياحهم لإطلاق التطبيق، مشيرين إلى سهولة استخدامه واختصاره الوقت والجهد، إذ يتيح تقديم الشكاوى إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة المخاتير أو مقرات البلدية، معربين عن تطلعهم إلى استمرار تحسن النظافة وزيادة الآليات والعمال المخصصين لهذا القطاع.
أوضح المواطن جمعة حمزة أن التطبيق يوفر وسيلة سهلة لتقديم الشكاوى المتعلقة بتراكم القمامة أو وجود حاويات مهترئة، وإيصالها بسرعة إلى الجهات المعنية لمعالجتها، معرباً عن أمله في انتشاره على نطاق أوسع بين الأهالي، لما يقدمه من تسهيلات في الخدمات المتعلقة بالنظافة.
ولفت حمزة إلى وجود تحسن ملحوظ في واقع النظافة خلال الفترة الأخيرة، من حيث زيادة عدد عمال النظافة والآليات والحاويات، وتراجع تجمعات القمامة في الشوارع وبالقرب من الحاويات، مؤكداً أهمية رفد المدينة بالمزيد من الضواغط والجرارات وتعيين عمال إضافيين لتعزيز التحسن.
من جهته، بين عبد الحميد الطرخ، من سكان حي مساكن هنانو، أنه حمّل التطبيق وقدم عبره ثلاث شكاوى، عولجت اثنتان منها، لافتاً إلى أنه يختصر على المواطنين عناء مراجعة المخاتير والقطاعات البلدية، ولا سيما في ظل صعوبة التنقل أحياناً، ويتيح إيصال الملاحظات إلى الجهات المختصة.
وأشار الطرخ إلى أنه لمس تحسناً في مستوى النظافة بحي مساكن هنانو خلال الشهرين الماضيين، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التحسن في مختلف أحياء المدينة.
بدوره، أكد المواطن عبد الله فليس أهمية التطبيق في تسهيل إيصال شكاوى الأهالي المتعلقة بتراكم القمامة من مختلف الأحياء إلى المسؤولين والجهات المعنية بمتابعتها.
آلية المتابعة والمعالجة خلال 24 ساعة
أوضح نائب رئيس مجلس مدينة حلب أحمد ترمانيني في تصريح مماثل، أن التطبيق يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في متابعة النظافة، ويستقبل شكاوى الحاويات الممتلئة وتراكم القمامة والمكبات العشوائية والحاويات التالفة، على أن تُعالج خلال 24 ساعة، عبر فريق من خمسة موظفين يعملون على مدار الساعة، مع نظام رصد تلقائي للبلاغات المتأخرة.
وأضاف ترمانيني أن المجلس يعمل على تطوير التطبيق وربطه بنظام تتبع الآليات، لتسريع الاستجابة لشكاوى الحاويات الممتلئة ومعالجتها خلال 12 ساعة كحد أقصى، بالاستفادة من نظام الورديتين الليلية والنهارية لعمال النظافة.
ويأتي إطلاق التطبيق ضمن جهود مجلس مدينة حلب لتطوير الخدمات البلدية وتبسيط إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز الرقابة المجتمعية، بما يسهم في تحسين واقع النظافة والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف أحياء المدينة.