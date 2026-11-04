‏”عينك على حلب”.. تطبيق لشكاوى المواطنين حول خدمات النظافة بالمدينة

حلب-سانا

أطلق مجلس مدينة حلب، بالتعاون مع المحافظة تطبيق «عينك على حلب» ‏لاستقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بواقع النظافة، ولا سيما تراكم القمامة ‏وامتلاء الحاويات وتضررها، بهدف تسريع معالجتها وإشراك الأهالي في ‏مراقبة الخدمات البلدية وتحسينها.‏

وخلال استطلاع رأي أجرته كاميرا سانا اليوم الأربعاء، أعرب عدد من ‏أهالي المدينة عن ارتياحهم لإطلاق التطبيق، مشيرين إلى سهولة استخدامه ‏واختصاره الوقت والجهد، إذ يتيح تقديم الشكاوى إلكترونياً دون الحاجة إلى ‏مراجعة المخاتير أو مقرات البلدية، معربين عن تطلعهم إلى استمرار تحسن ‏النظافة وزيادة الآليات والعمال المخصصين لهذا القطاع.‏

أوضح المواطن جمعة حمزة أن التطبيق يوفر وسيلة سهلة لتقديم الشكاوى ‏المتعلقة بتراكم القمامة أو وجود حاويات مهترئة، وإيصالها بسرعة إلى ‏الجهات المعنية لمعالجتها، معرباً عن أمله في انتشاره على نطاق أوسع بين ‏الأهالي، لما يقدمه من تسهيلات في الخدمات المتعلقة بالنظافة.‏

ولفت حمزة إلى وجود تحسن ملحوظ في واقع النظافة خلال الفترة الأخيرة، ‏من حيث زيادة عدد عمال النظافة والآليات والحاويات، وتراجع تجمعات ‏القمامة في الشوارع وبالقرب من الحاويات، مؤكداً أهمية رفد المدينة بالمزيد ‏من الضواغط والجرارات وتعيين عمال إضافيين لتعزيز التحسن.‏

من جهته، بين عبد الحميد الطرخ، من سكان حي مساكن هنانو، أنه حمّل ‏التطبيق وقدم عبره ثلاث شكاوى، عولجت اثنتان منها، لافتاً إلى أنه يختصر ‏على المواطنين عناء مراجعة المخاتير والقطاعات البلدية، ولا سيما في ظل ‏صعوبة التنقل أحياناً، ويتيح إيصال الملاحظات إلى الجهات المختصة.‏

وأشار الطرخ إلى أنه لمس تحسناً في مستوى النظافة بحي مساكن هنانو ‏خلال الشهرين الماضيين، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من التحسن في مختلف ‏أحياء المدينة.‏

بدوره، أكد المواطن عبد الله فليس أهمية التطبيق في تسهيل إيصال شكاوى ‏الأهالي المتعلقة بتراكم القمامة من مختلف الأحياء إلى المسؤولين والجهات ‏المعنية بمتابعتها.‏

آلية المتابعة والمعالجة خلال 24 ساعة ‏

أوضح نائب رئيس مجلس مدينة حلب أحمد ترمانيني في تصريح مماثل، أن ‏التطبيق يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في متابعة النظافة، ويستقبل ‏شكاوى الحاويات الممتلئة وتراكم القمامة والمكبات العشوائية والحاويات ‏التالفة، على أن تُعالج خلال 24 ساعة، عبر فريق من خمسة موظفين ‏يعملون على مدار الساعة، مع نظام رصد تلقائي للبلاغات المتأخرة.‏

وأضاف ترمانيني أن المجلس يعمل على تطوير التطبيق وربطه بنظام تتبع ‏الآليات، لتسريع الاستجابة لشكاوى الحاويات الممتلئة ومعالجتها خلال 12 ‏ساعة كحد أقصى، بالاستفادة من نظام الورديتين الليلية والنهارية لعمال ‏النظافة.‏

ويأتي إطلاق التطبيق ضمن جهود مجلس مدينة حلب لتطوير الخدمات ‏البلدية وتبسيط إجراءات تقديم الشكاوى وتعزيز الرقابة المجتمعية، بما يسهم ‏في تحسين واقع النظافة والاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف أحياء ‏المدينة.‏