الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏

الرياض-سانا
التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في قصر اليمامة بالرياض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الجانبين.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على رأس وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع اللواء مرهف أبو قصرة، والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء عبد القادر طحان.