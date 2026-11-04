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الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏

الرياض-سانا‏

التقى الرئيس أحمد الشرع اليوم الأربعاء في قصر اليمامة بالرياض ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ‏في ‏المملكة ‏العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود، بحضور عدد من ‏الوزراء ‏وكبار المسؤولين من الجانبين.‏

photo 8 2026 11 04 15 31 23 1 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز التعاون بين البلدين ‌‏الشقيقين في مختلف المجالات، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول المستجدات ‌‏الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز الأمن ‌‏والاستقرار في المنطقة.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على ‏رأس ‏وفد رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع ‏اللواء ‌‏مرهف أبو قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية ‏المستهلك ‏باسل عبد الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر ‏طحان.

photo 1 2026 11 04 15 31 22 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
photo 2 2026 11 04 15 31 22 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
photo 3 2026 11 04 15 31 22 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
photo 4 2026 11 04 15 31 23 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
photo 6 2026 11 04 15 31 23 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
photo 5 2026 11 04 15 31 23 الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية ‏
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