افتتاح “مركز بريد صرين” في عين العرب.. مؤسسة البريد: يقدم خدمات حيوية للمواطنين

حلب-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الأحد مركز بريد ناحية صرين في منطقة عين العرب بمحافظة حلب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المنطقة.

وأوضح مدير عام المؤسسة عماد الدين حمد، في تصريح لمراسل سانا، أن المركز الجديد سيقدم مجموعة واسعة من الخدمات، تشمل صرف رواتب المتقاعدين، وخدمات السجل العدلي، وتسديد أقساط طلاب الجامعات، والحوالات الداخلية، ووثيقة غير عامل، إضافة إلى خدمات أخرى سيتم إدراجها تباعاً، ومنها خدمات الشحن.

وأشار حمد إلى أن افتتاح المركز يأتي ضمن خطة المؤسسة لإيصال خدماتها إلى مختلف المناطق، ولا سيما المناطق التي عانت سابقاً من ضعف الخدمات وغياب المؤسسات، لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع الجهات المحلية ووجهاء المنطقة لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين.

وبيّن أن المرحلة المقبلة ستشهد افتتاح مراكز بريد إضافية في منطقة عين العرب ونواحيها، مع العمل على معالجة التحديات التقنية المتعلقة بالبنية التحتية وشبكات الاتصال.

من جهته أوضح مسؤول منطقة عين العرب إبراهيم مسلم، أن افتتاح مركز بريد صرين يشكل بداية لتوسيع الخدمات البريدية في المنطقة، مشيراً إلى أن مراكز أخرى ستُفتتح قريباً في الشيوخ والجلبية ومدينة عين العرب.

وأضاف: إن المركز سيقدم خدمات الرواتب والمعاشات، إضافة إلى برنامج “شام كاش”، والحوالات البريدية والنقدية، على أن تشمل المرحلة التالية إصدار وثائق السجل العدلي ووثيقة غير موظف وغيرها من الوثائق الرسمية، بما يخفف الأعباء وتكاليف التنقل عن المواطنين.

ويعد المركز خطوة أولى ضمن مشروع أوسع لتفعيل مراكز بريد أخرى في منطقة عين العرب ونواحيها، ولا سيما المناطق التي عانت خلال السنوات الماضية من ضعف البنية الخدمية وتراجع حضور المؤسسات الرسمية نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد.