الرئيس الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان يشهدان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم ‏

الرياض-سانا

شهد الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن ‏عبد العزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين ‏الجمهورية العربية السورية والمملكة العربية السعودية، وذلك في قصر اليمامة بالعاصمة ‏الرياض.‏

وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مجالات التنمية والبنية التحتية والطاقة والإسكان والصحة ‏والصناعة والزراعة والبيئة والتعاون العسكري والخدمات المالية، بما يعزز أطر التعاون المشترك ‏بين البلدين.‏

حضر مراسم التوقيع من الجانب السوري وزراء الخارجية والمغتربين والدفاع والمالية والصناعة ‏والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، فيما حضرها من الجانب السعودي وزراء ‏الدفاع والخارجية والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والبيئة والمياه والزراعة، وعدد من المسؤولين ‏المعنيين من الجانبين.‏

وكان الرئيس الشرع وصل في وقت سابق اليوم إلى العاصمة السعودية الرياض على ‏رأس ‏وفد ‏رفيع المستوى، يضم وزراء الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، والدفاع ‏اللواء ‌‏مرهف أبو ‏قصرة، ‏والمالية محمد يسر برنية، والصناعة والتجارة الداخلية ‏وحماية ‏المستهلك ‏باسل عبد ‏الحنان، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء ‏عبد القادر ‏طحان.‏