مباحثات نقابية سورية مصرية لتعزيز التعاون وتطوير مجالات التدريب والتأهيل

دمشق-سانا
بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور مع وفد نقابي مصري اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين اتحاد عمال مصر والاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بما يسهم في تبادل الخبرات والتدريب والتأهيل، ودعم صمود الطبقة العاملة في البلدين.
وأوضح البكور في تصريح لـ سانا، أن اللقاء الذي انعقد في مقر الاتحاد بدمشق، تناول عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الاتحادين والشعبين الشقيقين.
وأشار البكور إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل، والنقابة العامة للبريد في مصر، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة، وتدريب وتأهيل الجانبين، والاستفادة المتبادلة من الخبرات.
من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالبريد في جمهورية مصر العربية، جاد محمد جاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السوري والمصري، مشيراً إلى أن اتحاد عمال مصر واتحاد عمال سوريا يرتبطان بعلاقة قوية جداً، ويعملان وفق نهج واحد لخدمة مصلحة البلدين والطبقة العاملة فيهما.
وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا وقّع في أيلول الماضي ثلاث مذكرات تفاهم مع اتحادات السودان ولبنان والكويت، لتعزيز العمل النقابي العربي والنهوض بواقع العمال، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي.