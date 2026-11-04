مباحثات نقابية سورية مصرية لتعزيز التعاون وتطوير مجالات التدريب والتأهيل

دمشق-سانا

بحث رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا عبد العليم البكور مع وفد نقابي ‏مصري اليوم الأربعاء، سبل تعزيز التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بين اتحاد عمال ‏مصر والاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا، بما يسهم في تبادل الخبرات والتدريب ‏والتأهيل، ودعم صمود الطبقة العاملة في البلدين.‏

وأوضح البكور في تصريح لـ سانا، أن اللقاء الذي انعقد في مقر الاتحاد بدمشق، تناول ‏عدداً من القضايا المتعلقة بتعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين الاتحادين والشعبين ‏الشقيقين.‏

وأشار البكور إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل، والنقابة العامة ‏للبريد في مصر، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تشمل تنظيم الزيارات المتبادلة، ‏وتدريب وتأهيل الجانبين، والاستفادة المتبادلة من الخبرات. ‏

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالبريد في جمهورية مصر العربية، ‏جاد محمد جاد، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين السوري والمصري، مشيراً ‏إلى أن اتحاد عمال مصر واتحاد عمال سوريا يرتبطان بعلاقة قوية جداً، ويعملان ‏وفق نهج واحد لخدمة مصلحة البلدين والطبقة العاملة فيهما.‏

وكان الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا وقّع في أيلول الماضي ثلاث مذكرات ‏تفاهم مع اتحادات السودان ولبنان والكويت، لتعزيز العمل النقابي العربي والنهوض ‏بواقع العمال، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ52 لمؤتمر العمل العربي.‏