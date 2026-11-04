اجتماع بين مجموعة البنك الدولي وممثلين عن الوزارات السورية في دمشق
”عينك على حلب”.. تطبيق لشكاوى المواطنين حول خدمات النظافة بالمدينة
مباحثات نقابية سورية مصرية لتعزيز التعاون وتطوير مجالات التدريب والتأهيل
الرئيس الشرع يبحث مع ولي العهد السعودي آفاق التعاون الثنائي والمستجدات الدولية
الملتقى السوري – الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك
وزير الإعلام: هدفنا بيئة مهنية حرة تصون السلم الأهلي وتواكب المرحلة الانتقالية
من مواد البناء إلى خدمات النقل.. شركات عربية تبحث عن شراكات عبر منصة “بروجكت سوريا 2026”
الملتقى السوري الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك
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