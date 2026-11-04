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Reading: الملتقى السوري – الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك
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الملتقى السوري – الصيني يبحث الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون المشترك

اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي اللجان الفرعية في محافظة الرقة
تحسن ضخ مياه الشرب في معظم أحياء حلب
“التبرعات وصلتنا من داخل سوريا وخارجها”.. أحد أعضاء حملة “ريفنا بيستاهل”
إفطار جماعي لـ 1200 عامل نظافة في مدينة حلب تقديراُ لجهودهم
افتتاح العيادة القلبية في مشفى بصرى الشام.. خطوة لتخفيف أعباء العلاج
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