لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور تصدر ‏تحديثاً حول حالة منسوب مياه نهر الفرات

دير الزور-سانا
أصدرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، استناداً إلى البيانات الواردة من لجان الرصد التابعة لمديرية الموارد المائية تحديثاً حول حالة منسوب مياه نهر الفرات في مناطق المحافظة.
وقالت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير الزور على التلغرام: إنه في الخط الغربي لمحافظة دير الزور سيستقر منسوب مياه نهر الفرات عند ارتفاع 3 أمتار مع توسع أفقي بمقدار 50 متراً، وذلك حتى ظهر اليوم الأحد.
وأكدت اللجنة أنه لن تكون هناك أي زيادات تُذكر على منسوب النهر في الخط الغربي خلال الفترة المذكورة، وأنه من المتوقع أن يبدأ الفيضان بالانحسار التدريجي مساء اليوم الأحد.
وأضافت: إنه في الخط الشرقي من الميادين إلى البوكمال تشهد المنطقة المذكورة ارتفاعات ملحوظة في منسوب النهر، ومن المتوقع أن تستقر مساء الأحد.
وأهابت اللجنة بكل الجهات المعنية، وخاصة مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث، الإبقاء على حالة الاستنفار القصوى وتجهيز كل الطواقم والفرق الميدانية حتى تحديث البيانات.
كما دعت اللجنة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات.
وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة الوضع على مدار الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وسيتم إصدار بيان تحديثي فور ورود أي مستجدات.
وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في محافظتي دير الزور والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ملحوظاً في منسوب المياه، ما دفع فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات المحلية إلى رفع حالة الجاهزية واتخاذ تدابير وقائية، شملت تدعيم السواتر الترابية ومراقبة المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء عند الضرورة، بهدف حماية السكان والممتلكات وتقليل الخسائر المحتملة.