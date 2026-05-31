لجنة الاستجابة الطارئة بمحافظة دير الزور تصدر ‏تحديثاً حول حالة منسوب مياه نهر الفرات

دير الزور-سانا

أصدرت لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور، ‌‏استناداً إلى البيانات الواردة من لجان الرصد التابعة ‌‏لمديرية الموارد المائية تحديثاً حول حالة منسوب مياه نهر الفرات في مناطق المحافظة.‏

وقالت اللجنة في بيان نشرته قناة محافظة دير ‏الزور على ‏التلغرام: إنه في الخط الغربي لمحافظة دير ‏الزور ‏سيستقر منسوب مياه نهر الفرات عند ارتفاع 3 ‏أمتار مع ‏توسع أفقي بمقدار 50 متراً، وذلك حتى ظهر ‏اليوم ‏الأحد.‏

وأكدت اللجنة أنه لن تكون هناك أي زيادات تُذكر على ‌‏منسوب النهر في الخط الغربي خلال الفترة المذكورة، ‏وأنه من المتوقع أن يبدأ الفيضان بالانحسار التدريجي ‌‏مساء اليوم الأحد‎.‎

وأضافت: إنه في الخط الشرقي من الميادين إلى البوكمال‎ ‌‎تشهد المنطقة المذكورة ارتفاعات ملحوظة في منسوب ‌‏النهر، ومن المتوقع أن تستقر مساء الأحد‎.‎

وأهابت اللجنة بكل الجهات المعنية، وخاصة مديرية ‌‏الطوارئ وإدارة الكوارث، الإبقاء على حالة الاستنفار ‌‏القصوى وتجهيز كل الطواقم والفرق الميدانية حتى ‌‏تحديث البيانات.‏

كما دعت اللجنة المواطنين في المناطق المتأثرة إلى أخذ ‌‏الحيطة والحذر، ومتابعة التعليمات الصادرة عن الجهات ‌‏الرسمية فقط، وتجنب تداول الشائعات‎.‎

وأكدت اللجنة استمرارها في متابعة الوضع على مدار ‌‏الساعة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، وسيتم إصدار ‌‏بيان تحديثي فور ورود أي مستجدات‎.‎

وتشهد مناطق عدة على امتداد ضفاف نهر الفرات في ‌‏‌‏محافظتي ‌‏دير ‏الزور ‏والرقة منذ عدة أيام، ارتفاعاً ‌‏‌‏ملحوظاً في ‏منسوب ‏المياه، ‏ما دفع فرق الطوارئ ‏والدفاع ‌‏‌‏المدني والجهات ‏المحلية إلى ‏رفع حالة ‏الجاهزية واتخاذ ‌‏‌‏تدابير وقائية، ‏شملت تدعيم ‏السواتر ‏الترابية ومراقبة ‌‏‌‏‌‏المناطق المهددة، وتنفيذ عمليات إخلاء ‏عند ‌‏الضرورة، ‌‏‌‏بهدف حماية ‏السكان والممتلكات وتقليل الخسائر ‌‏‌‏‌‏المحتملة.‏