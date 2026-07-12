الخدمات الفنية بدرعا تنفذ طريقاً زراعياً بطول 1700 متر بريف المحافظة الغربي

درعا-سانا

أنجزت مديرية الخدمات الفنية في درعا تنفيذ طريق زراعي في قرية عابدين بريف درعا الغربي، في إطار الاستجابة لمطالب الأهالي، ودعم القطاع الزراعي في منطقة حوض اليرموك.

وأوضح رئيس مجلس بلدية عابدين موفق محمود، في تصريح لمراسل سانا، اليوم الأحد أن الطريق الزراعي يبلغ طوله نحو 1700 متر، ويُنفذ بآليات مديرية الخدمات الفنية، ويخدم نحو ألفي دونم من الأراضي الزراعية في القرية.

وبيّن محمود أن الطريق كان ترابياً، حيث كان يعيق وصول المزارعين إلى أراضيهم، ولا سيما خلال فصل الشتاء وأثناء موسم قطاف الزيتون وتجهيز الأراضي للزراعة، وبالتالي فإن تنفيذ الأعمال وتقديم بقايا المقالع سيسهمان في تسهيل حركة المزارعين والآليات الزراعية.

من جهته، قال المساعد الفني في دائرة الطرق بمديرية الخدمات الفنية جمال العبد الله، في تصريح مماثل: إنه وبتوجيه من محافظة درعا تنفذ المديرية طريقاً زراعياً في عابدين بطول يتجاوز 1500 متر، بهدف تحسين وصول المزارعين إلى أراضيهم، وخاصة خلال فصل الشتاء.

وأضاف العبد الله: إن الأعمال تُنفذ باستخدام عدد من الآليات الثقيلة التابعة للمديرية، على أن تتبعها أعمال فرش مادة الحجر المكسر (الستوك) بعد الانتهاء من تقديم بقايا المقالع وإنجاز الأعمال الضرورية.

بدوره قال المزارع محمود إبراهيم من أهالي عابدين: إن تنفيذ الطريق الزراعي خطوة مهمة ينتظرها الأهالي، معرباً عن أمله في استكمال المشروع وفرش طبقة من الحجر المكسر (الستوك) بما يسهم في تسهيل حركة الأشخاص والآليات الزراعية.

وأشار إبراهيم إلى أن الطريق يُعد الأول من نوعه في المنطقة، لافتاً إلى وجود طرق زراعية أخرى تحتاج إلى التنفيذ لخدمة المزارعين، وتسهيل وصولهم إلى أراضيهم.

وتسهم الطرق الزراعية في دعم القطاع الزراعي، وتخفيف الأعباء عن المزارعين، وتعزيز الإنتاج الزراعي وتحسين الوصول إلى الأراضي الزراعية.