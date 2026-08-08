التأمينات الاجتماعية تشدّد على تكامل الرقابة لحماية المال العام ومكافحة ‏الفساد وتطبيق القانون

دمشق-سانا

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شددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن حماية المال العام ‏وصون حقوق المواطنين ومكافحة الفساد ليست مسؤولية جهة واحدة فقط، ‏وإنما هي مسار متكامل يقوم على التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات ‏والتقارير، وصولاً إلى تطبيق القانون ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته في ‏مخالفته.‏

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وأكدت المؤسسة في منشور عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم السبت، ‏استمرارها في أداء مسؤولياتها الرقابية وفق الأصول، ومتابعة أعمال الرصد ‏والتدقيق والتحقق، ورفع التقارير والملفات التي تكشفها أجهزتها المختصة ‏إلى الجهات المعنية، إيماناً بأن الرقابة الفاعلة تبدأ بالكشف المبكر عن ‏مواطن الخلل، وأن معالجة المخالفات ومحاسبة المسؤولين عنها مسؤولية ‏مؤسسية مشتركة تتكامل فيها الأدوار بين مختلف الجهات المختصة.‏

تثمّن كشف شبكة فساد في حلب

وثمنت المؤسسة الجهود التي تبذلها الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في ‏متابعة ملفات الفساد والمخالفات، واستكمال أعمال التدقيق والتحقيق واتخاذ ‏الإجراءات القانونية بحق كل من تثبت مسؤوليته، بما يسهم في حماية المال ‏العام وتعزيز النزاهة وترسيخ مبدأ سيادة القانون.‏

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ونوهت بما كشفته الهيئة من شبكة فساد واسعة في فرعي ‌المؤسسة العامة ‏للتأمين والمعاش ‏والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ‌‏بحلب، مشيرة إلى ‏أهمية التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والجهات الرقابية والقضائية، بما ‏يعزز فاعلية العمل الرقابي، ويضمن وصول الملفات إلى الجهات صاحبة ‏الاختصاص لاتخاذ ما يلزم بشأنها.‏

كما وجهت الشكر للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ولجميع الجهات التي ‏أسهمت في متابعة هذا الملف، مع التأكيد على استمرار مؤسسة التأمينات ‏الاجتماعية في القيام بدورها ومسؤولياتها بكل أمانة ومهنية.‏

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وكانت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش أعلنت في وقت سابق اليوم كشف ‏شبكة فساد واسعة في فرعي ‌المؤسسة العامة للتأمين والمعاش ‏والمؤسسة ‏العامة للتأمينات الاجتماعية ‌‏بحلب، بعد أعمال تدقيق شملت عقوداً تجاوزت ‏قيمتها ثلاثة تريليونات ليرة ‌‏سورية قديمة، وتسببت بفوات إيرادات بأكثر من ‌‏90 مليار ليرة قديمة مبدئياً، ‌‏مؤكدة أنها باشرت إجراءات المساءلة القانونية ‏بحق المتورطين. ‏