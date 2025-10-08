وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أنه جرى تسليم الواصلين إلى ذويهم بإشراف قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان، وبحضور عدد من وجهاء العشائر في المحافظة، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضمان سلامتهم وحمايتهم.