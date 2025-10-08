وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء

photo 2025 10 08 20 40 24 1 وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء

السويداء-سانا

أعلنت وزارة الداخلية تأمين وصول الدفعة الرابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء، ليصل بذلك إجمالي عدد الواصلين قرابة 70 شخصاً.

photo 2025 10 08 20 40 30 وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أنه جرى تسليم الواصلين إلى ذويهم بإشراف قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان، وبحضور عدد من وجهاء العشائر في المحافظة، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضمان سلامتهم وحمايتهم.

وتأتي هذه الخطوة كما ذكرت الوزارة في إطار استراتيجية قيادة الأمن الداخلي الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وصون الحقوق، وترسيخ الاستقرار، وبناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.

photo 2025 10 08 20 40 13 وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء
photo 2025 10 08 20 40 36 وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء
أجواء عيد الفطر في حماة.. بين تقاليد الأجداد وحداثة الأبناء
صالون حماة الثقافي يناقش دور الإعلام في مواجهة الشائعات ضمن مهرجان ربيع حماة
مؤسسة “ميد لايف” الطبّية تنظم فعالية خيرية للأطفال المرضى في مشفى جامعة حمص
وفد من منظمة Mercy Malaysia يطلع على واقع مشفى حماة الوطني
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ‏يبحث مع وفد من ‏مركز الملك ‏سلمان ‏سبل التعاون في مختلف المجالات ‏ ‏
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك