وزارة الداخلية: تأمين وصول دفعة رابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء

السويداء-سانا
أعلنت وزارة الداخلية تأمين وصول الدفعة الرابعة من عوائل عشائر البدو في محافظة السويداء، ليصل بذلك إجمالي عدد الواصلين قرابة 70 شخصاً.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام أنه جرى تسليم الواصلين إلى ذويهم بإشراف قائد الأمن الداخلي في المحافظة، العميد حسام الطحان، وبحضور عدد من وجهاء العشائر في المحافظة، وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لضمان سلامتهم وحمايتهم.
وتأتي هذه الخطوة كما ذكرت الوزارة في إطار استراتيجية قيادة الأمن الداخلي الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي، وصون الحقوق، وترسيخ الاستقرار، وبناء الثقة المتبادلة بين المواطنين والمؤسسات الرسمية.