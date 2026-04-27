ندوة طبية في دير الزور حول دور منظمة الصحة العالمية في دعم برنامج اللقاح

دير الزور-سانا

نظّمت مديرية الصحة في محافظة دير الزور بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية اليوم الإثنين، ندوة طبية في مدينة دير الزور حول دور المنظمة في دعم برنامج اللقاح، وذلك تزامناً مع الأسبوع العالمي للقاح.

وأشار مدير صحة دير الزور نصر الخلف في كلمة له خلال الندوة إلى الواقع الصحي في المحافظة والتحديات التي تواجه برنامج اللقاح، إضافة إلى كيفية محاربة الشائعات في المجتمع حول اللقاحات والخطوات والخطط الجديدة التي تم وضعها لتنفيذ هذا البرنامج.

من جانبه أشار المنسق في منظمة الصحة العالمية أنس الجوري في كلمته إلى دور المنظمة في دعم برنامج اللقاح، في حين لفت مسؤول برنامج اللقاح في منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” قحطان المحمد في كلمته، إلى دور اليونيسف في دعم سلسلة التبريد وتغيير السلوك الاجتماعي.

بدوره أشار معاون مدير الصحة ومدير برنامج اللقاح أنس فتيح في تصريح لمراسل سانا إلى أن الندوة تأتي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي للقاح الذي ينطلق كل سنة بين الـ 24 و الـ 30 من نيسان بهدف تنشيط اللقاح وتذكير المواطنين بأهميته.

ولفت فتيح إلى أنه تمت دعوة نقابة أطباء دير الزور للمشاركة في هذه الندوة لما يشكله هؤلاء الأطباء من أهمية في عملية إعطاء اللقاح من ناحية توعية الأهالي بأهمية اللقاح ومحاربة الشائعات حول اللقاحات.

وأوضح فتيح أنه تمت دعوة كل منظمات المجتمع المدني العاملة في القطاع الصحي وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، مشيراً إلى أنه سيتم زيادة تغطية اللقاح وتوجّه الأطباء نحو توعية الأهالي بفائدة اللقاح بشكل مدروس وعلمي.

وكانت وزارة الصحة السورية أطلقت أواخر الشهر الماضي بالتعاون مع منظمتي الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” والصحة العالمية، حملة لتعزيز اللقاح الروتيني في عدة محافظات من بينها دير الزور والرقة والحسكة.