افتتاح تجمع تعليمي يضم خمس مدارس في اللطامنة بريف حماة الشمالي

حماة-سانا

افتتحت مديرية التربية والتعليم في محافظة حماة اليوم الخميس بالشراكة مع هيئة الأعمال الخيرية الإماراتية تجمعاً تعليمياً يضم خمس مدارس في مدينة اللطامنة بريف حماة الشمالي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الترميم والبناء ضمن حملة “فداء لحماة”.



وأوضح معاون محافظ حماة لشؤون التربية والتعليم حسن الحسن في تصريح لـ سانا أن افتتاح المدارس في مدينة اللطامنة يسهم في تحسين العملية التعليمية فيها، إضافة إلى تسهيل عودة المهجرين المقيمين في المخيمات إلى مناطق سكنهم.

بدوره، بيّن مدير التربية والتعليم بحماة أحمد المدلوش أن التجمع التعليمي مكوّن من خمسة مبانٍ، منها مبنَيان مخصصان للإناث في المرحلة الثانوية، يضم كل منهما كتلتين طابقيتين ضمن سور واحد يحتوي على 30 غرفة صفية، إضافة إلى بناء جديد كلياً مخصص للحلقة الأولى يضم 8 غرف صفية، ومبنَيين مخصصين للذكور يضم الأول منهما 22 غرفة صفية.







ولفت المدلوش إلى أن عدد طلاب المرحلة الثانوية في هذه المدارس يبلغ 177 طالباً، فيما تم توزيع طلاب الحلقة الأولى على ست مدارس، وطلاب الحلقة الثانية على ثلاث مدارس، ليصل المجموع الكلي لطلاب المرحلتين الثانوية والأولية إلى 2357 طالباً، وبالمجمل 2534 طالباً في مختلف المراحل.



من جهته، أشار مدير منطقة محردة أحمد صيادي إلى أن افتتاح خمس مدارس دفعة واحدة في مدينة اللطامنة يشكل خطوة مهمة نحو تحسين الخدمات فيها، وإنهاء معاناة الأهالي الراغبين في تعليم أبنائهم والمساهمة في إعادة بناء الوطن.



وقال المواطن محمد خاروف من أهالي اللطامنة إن هذه المدارس أنهت معاناة عدد كبير من الطلاب الذين كانوا يضطرون سابقاً لقطع مسافات طويلة للوصول إلى مدرسة داخل المدينة أو خارجها.



ويأتي افتتاح التجمع التعليمي في مدينة اللطامنة ضمن الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البنية التحتية التعليمية في ريف حماة الشمالي، بما يسهم في تحسين جودة التعليم في المحافظة.