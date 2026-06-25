صدور الدفعة السابعة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي بدمشق

دمشق-سانا

أصدرت محافظة دمشق الدفعة السابعة من بدلات الإيجار لمستحقي السكن البديل من أهالي منطقة ماروتا سيتي، وذلك تنفيذاً للبيان الصادر بشأن تعويضات بدل الإيجار الخاصة بالمستفيدين من السكن البديل.

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على التلغرام اليوم الخميس، أن هذه الدفعة تتضمن تسليم البدلات المستحقة عن الفترات السابقة، إضافة إلى صرف تعويض السنة العاشرة وفق التعويض الجديد المعتمد بمعدل 35 ضعفاً، على أن يتم صرفه على دفعتين كل ستة أشهر.

وبينت المحافظة أن عملية التسليم ستجري وفق جدول زمني محدد يمتد على يومي الأحد والاثنين الموافقين الـ 28 والـ 29 من حزيران 2026، حيث سيتم يوم الأحد تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام التسلسلية من 2601 إلى 2725 خلال الفترة الممتدة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية عشرة ظهراً، فيما تسلم المستحقات لأصحاب الأرقام من 2726 إلى 2850 من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

أما يوم الإثنين، فسيتم تسليم المستحقات لأصحاب الأرقام التسلسلية من 2851 إلى 2975 بين الساعة التاسعة صباحاً والثانية عشرة ظهراً، على أن تستكمل عملية التسليم لأصحاب الأرقام من 2976 إلى 3000 من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً.

وبينت المحافظة أن استلام البدلات سيتم في مديرية تنفيذ المرسوم 66، داعية جميع المستفيدين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وفق أرقامهم التسلسلية لتجنب الازدحام وتسريع إجراءات التسليم كما شددت على ضرورة اصطحاب الهوية الشخصية ودفتر السكن البديل عند مراجعة المديرية لاستلام المستحقات.

وكانت محافظة دمشق أصدرت في أيار الماضي بياناً رسمياً أوضحت فيه الإجراءات المتخذة لمعالجة الإشكالات المرتبطة بتطبيق المرسوم 66 في منطقتي ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، مؤكدة أن الهدف هو إنصاف الأهالي المتضررين واستكمال تنفيذ المشروع وفق أسس قانونية وتنظيمية واضحة.