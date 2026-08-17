بيوت لحن الحياة.. من الإيواء المؤسسي إلى الرعاية الأسرية المستدامة

‏ ‏دمشق-سانا‏

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تواصل الهيئة العامة لمجمع “بيوت لحن الحياة” جهودها في دعم واحتواء الأطفال فاقدي ‏الرعاية الأسرية، وفق مجموعة من البرامج والخطط التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لكل ‏طفل.‏

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وفي بيان حول عمل الهيئة خلال عام، نشرته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبر ‏قناتها على التلغرام اليوم الإثنين، بينت الهيئة أنها تسعى إلى تحقيق هدف استراتيجي يتمثل ‏في الانتقال بالأطفال فاقدي الرعاية الأسرية من رعاية مؤسسية إلى رعاية أسرية ‏مستدامة تضمن لهم الأمان والانتماء ومستقبل أفضل.‏

ضمان بيئة أسرية مستقرة

ففي مجال الرعاية الأسرية ألحقت الهيئة 80 طفلاً بأسر حاضنة ضمن برنامج جبر ‏الخواطر لضمان بيئة أسرية مستقرة لهم، بينما في مجال رعاية فاقدي السند استقبلت ‌‏136 طفلاً غير مصحوبين، أو منفصلين عن ذويهم، مع توفير الحماية والاحتياجات ‏الأساسية لهم.‏

التحول الرقمي:‏

ولفتت الهيئة إلى أنها أنجزت أرشفة إلكترونية شاملة للبيانات الخاصة بها منذ عام 2009 ‏اليوم وذلك لتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.‏

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ونظمت الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة، ‏بالتعاون مع منظمة بيت الطفل، وبرعاية ‏من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 15 تموز الماضي، ‏فعالية خيرية واجتماعية ‏مخصصة لأطفال المجمع ‏للتعريف بالرعاية البديلة (الاحتضان) لفاقدي الرعاية ‏الأسرية ‏من الأطفال بعنوان (لكل طفل أسرة)، ‏في مبنى المجمع بريف دمشق‎، بهدف تعزيز ‏الوعي بأهمية الرعاية ‏الأسرية كخيار أول للطفل، ودعم وتطوير منظومة ‏وطنية للرعاية ‏البديلة في سوريا.‏

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وتعد الهيئة العامة لمجمع بيوت لحن الحياة ‏مؤسسة وطنية متخصصة في رعاية الأطفال ‌‏مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية، ‏وتعمل بوصفها المركز الوطني لهم ‏في سوريا، ‏وتسعى إلى قيادة تحول وطني في منظومة حماية ‏الطفل عبر تعزيز الحلول ‏الأسرية كخيار أول، بما ‏يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات‎.‎