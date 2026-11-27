دمشق-سانا
توفي شخص وأصيب 47 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة أن فرقه استجابت لـ 28 حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 45 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.
وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.
الاستجابة لـ49 حريقاً
كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 49 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.
وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.
وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها بطرق آمنة.
وتوفي شخصان وأصيب 19 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها فرق الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف المحافظات السورية.