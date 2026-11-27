دمشق-سانا

توفي شخص وأصيب 47 آخرون جراء حوادث سير وحرائق، استجابت لها وزارة ‏الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف ‏المحافظات السورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على التلغرام اليوم الجمعة أن فرقه استجابت لـ 28 ‏حادث سير، أسفرت عن وفاة شخص وإصابة 45 آخرين، تم تقديم الإسعافات الأولية ‏لهم، ثم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم، وإزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها.‏

وأكد الدفاع المدني على السائقين ضرورة تخفيف السرعة، والتأكد من الحالة الفنية ‏للسيارة، وعمل المكابح وماسحات الزجاج، وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت ‏التركيز أثناء القيادة، مثل استخدام الهاتف المحمول.‏

الاستجابة لـ49 حريقاً

كما استجابت فرق الدفاع المدني لـ 49 حريقاً شملت المنازل والمحال التجارية ‏والأعشاب والأشجار والقمامة والأسلاك الكهربائية تم إخمادها وتبريد مواقعها وتأمينها.‏

وأسفرت هذه الحرائق عن إصابة شخصين، تم تقديم الإسعافات الأولية لهما، فيما ‏اقتصرت باقي الأضرار على الخسائر المادية.‏

وشدد الدفاع المدني على ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول ‏الزراعية، وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرقات، ولا ‏سيما في المناطق القريبة من المحاصيل الزراعية والأحراج، إضافة إلى الامتناع عن ‏حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، والعمل على إزالتها ‏بطرق آمنة.‏

وتوفي شخصان وأصيب 19 آخرون يوم أمس الأول، جراء حوادث سير وحرائق، ‏استجابت لها فرق ‏الدفاع في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في مختلف ‏المحافظات ‏السورية. ‏