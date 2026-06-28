السورية للاتصالات: تركيب منصة IMS جديدة في مركز البياضة بحمص لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت

حمص-سانا

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات في حمص تركيب منصة IMS في مركز اتصالات البياضة بسعة 768 بوابة مع خط هاتفي، وذلك ضمن خطة إعادة تأهيل المراكز المتضررة في المحافظة.

1L3A3925 السورية للاتصالات: تركيب منصة IMS جديدة في مركز البياضة بحمص لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت

وأوضح رئيس مركز اتصالات البياضة نزار موسى، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن المنصة أصبحت جاهزة للتخصيص ووضعها في الخدمة بعد استكمال أعمال التركيب والتجهيز والاختبارات الفنية اللازمة، مشيراً إلى أن المنصة الجديدة تُعد من المنصات المتقدمة المستخدمة في سوريا.

1L3A3957 السورية للاتصالات: تركيب منصة IMS جديدة في مركز البياضة بحمص لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت

وبين أن المركز يواصل حالياً أعمال إعادة تأهيل الكوابل الرئيسية والفرعية لتحسين جودة خدمات الإنترنت في المنطقة، مضيفاً: إن فرق العمل ستنجز خلال أسبوع تركيب جميع طلبات خدمة الإنترنت المقدمة من المشتركين، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الخدمة.

وأشار موسى إلى أن المنصة تعتمد على تقنية VoIP الحديثة، التي تتيح تقديم خدمات الخطوط الهاتفية والبوابات ضمن بيئة متعددة الوسائط، الأمر الذي ينعكس على تحسين جودة خدمات الاتصالات، ويوفر بنية تقنية مرنة تدعم التوسع المستقبلي في تقديم الخدمات للمشتركين.

ويخدم مركز اتصالات البياضة أحياء البياضة ودير بعلبة والمناطق المحيطة، التي تشهد تزايداً في الطلب على خدمات الاتصالات مع عودة الأهالي إلى منازلهم.

1L3A3909 السورية للاتصالات: تركيب منصة IMS جديدة في مركز البياضة بحمص لتحسين خدمات الاتصالات والإنترنت
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