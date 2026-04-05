عروض للجمباز الفني بطرطوس احتفالاً باليوم الدولي للرياضة

طرطوس-سانا

نظمت مديرية الرياضة والشباب في طرطوس عرضاً فنياً للجمباز، احتفالاً باليوم الدولي للرياضة.

وتضمن العرض الذي شارك فيه 100 طفل من مختلف الفئات العمرية حركات مهاريّة وفنية.

رئيسة مكتب الألعاب الفردية بمديرية الشباب والرياضة أشارت في تصريح لـ سانا، أن مشاركة الأطفال تنوعت بين الفئات العمرية ما بين 5 حتى 15 عاماً، وتأتي مشاركتهم لزرع القيم الرياضية فيما بينهم، وتنشئتهم على حب الرياضة.

ولفتت مدربة الجمباز مادلين وسوف إلى أنه تم تقديم هذه العروض والحركات بمشاركة ثلاثة لاعبين، قدموا من خلالها مهارات أساسية في الجمباز الفني بأسلوب جميل ومتقن، وأعربت عن أملها في تطور مستوى الأطفال مستقبلاً والمشاركة في البطولات العالمية للجمباز.

واختتمت البطولة بتكريم كل المشاركين دعماً وتقديراً لمواهبهم.