«صدى الصمود 2» يتواصل لإزالة السواتر والخنادق على امتداد 841 كيلومتراً بريف حلب

حلب-سانا



تستهدف أعمال مشروع «صدى الصمود 2» إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق وفتح الطرقات في ريف حلب، على امتداد 841 كيلومتراً، تشمل 255 مدينة وقرية متضررة سابقاً، بما يسهل وصول المزارعين والأهالي إلى أراضيهم.



وتُنفذ الأعمال بمشاركة وحدات وآليات هندسية من وزارة الدفاع، وفرق الدفاع المدني، ومديرية الخدمات الفنية، وبإشراف محافظة حلب، بهدف إعادة تأهيل الطرق وتسهيل التنقل بين المناطق، وتمكين الأهالي والمزارعين من الوصول إلى حقولهم بعد سنوات من العزلة.



وفي منطقة شيجراز شمال أعزاز، تشمل الأعمال إزالة السواتر وردم الخنادق المقامة ضمن منشآت كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ما أعاق استثمار الأراضي والمنشآت الزراعية والصناعية لسنوات.

إعادة تأهيل المنشآت

وأوضح المهندس يوسف حميدي من شركة تسنيم الزراعية، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن الموقع كان مخصصاً سابقاً لمعمل أسمدة مرخص قبل عام 2011، قبل تحوله إلى قاعدة عسكرية خلال سنوات الثورة، وإقامة الخنادق والأنفاق والسواتر الترابية فيه، لافتاً إلى أن التعاون بين وزارتي الدفاع والطوارئ وإدارة الكوارث أسهم في بدء إزالة العوائق وإعادة تأهيل الأراضي التابعة للمعمل.



من جهته، بيّن عبد الحميد كنو، أحد أصحاب منشآت الأسمدة في منطقة شيجراز، أن وجود القاعدة العسكرية حال دون الاستفادة من المنشأة منذ عام 2012، معرباً عن أمله في أن تتيح إزالة السواتر وردم الخنادق استئناف العمل وتنشيط المنطقة.



وأضاف كنو أن وصول آليات الدفاع المدني وبدء الأعمال شكّلا مصدر ارتياح للأهالي وأصحاب المنشآت، مشيراً إلى حجم الأعمال المطلوبة لإزالة الخنادق والسواتر، وأهمية هذه الخطوة في استعادة النشاط بالمنطقة والمساهمة في إعادة البناء.

فتح طرق منبج

وفي منطقة منبج بريف حلب الشرقي، تتواصل أعمال إزالة السواتر الترابية وردم الخنادق وفتح الطرقات، بمشاركة الوحدات الهندسية وفرق الدفاع المدني ومديرية الخدمات الفنية.

وأكد مدير مركز الدفاع المدني في منبج نور حاج إبراهيم، أن الفرق التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية الخدمات الفنية، تنفذ أعمال الإزالة والردم في المنطقة، على أن تمتد إلى مختلف المناطق المستهدفة ضمن الخطة.

وأوضح حاج إبراهيم أن الفرق المختصة بإزالة الذخائر غير المنفجرة تفحص السواتر والأراضي الزراعية المحيطة بالخنادق، وتتحقق من سلامتها قبل دخول الآليات الهندسية لإزالة العوائق وردم الخنادق وتسوية الطرقات.عودة المزارعين للأراضي

عودة المزارعين للأراضي

وبيّن المزارع خالد علي الحسن، من سكان مدينة منبج، أن السواتر الترابية أعاقت وصول المزارعين إلى أراضيهم الواقعة على جوانبها، ولا سيما أن عرض بعضها بلغ نحو ستة إلى سبعة أمتار، مع ارتفاعات كبيرة، فضلاً عن وجود ألغام فيها سابقاً.



وأشار الحسن إلى أن الأهالي اضطروا إلى سلوك طرق التفافية طويلة للوصول إلى أراضيهم، بلغت نحو 7 أو 8 كيلومترات عبر طريق جرابلس، ونحو 6 أو 7 كيلومترات من جهة منطقة المنقوبة، مع صعوبة المرور عبر الأراضي المجاورة.



من جهته، لفت المزارع نوري دحام التمر، من الريف الشمالي الشرقي لمنبج، إلى أن إزالة السواتر وفتح الطرقات مكّنا الأهالي من العودة إلى أراضيهم الزراعية بحرية، بعد حرمان استمر نحو أربع أو خمس سنوات، مشيراً إلى زوال العوائق التي كانت تمنعهم من الوصول إلى حقولهم.



وأكد التمر أن فتح الطرق يتيح للمزارعين ممارسة أعمالهم والتنقل دون الحاجة إلى المرور بأراضي الآخرين أو التسبب بإزعاج لهم، معرباً عن أمله في أن يسهم المشروع في عودة الحياة الطبيعية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



ويأتي مشروع «صدى الصمود 2» ضمن الجهود الحكومية لإزالة آثار الحرب وإعادة تأهيل الطرق في ريف حلب، بما يخفف معاناة السكان ويدعم عودة النشاط الزراعي والاقتصادي إلى المناطق المستهدفة.





