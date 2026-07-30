السورية للبريد تعيد افتتاح مكتب نوى بريف درعا بعد 14 عاماً من التوقف

درعا-سانا

أعادت المؤسسة السورية للبريد، اليوم الخميس، افتتاح مكتب بريد مدينة نوى في ريف درعا الغربي، بعد توقف استمر 14 عاماً، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البريدية والمالية المقدمة للمواطنين ضمن خطة المؤسسة لإعادة تأهيل وافتتاح المكاتب البريدية في مختلف المحافظات.

وأوضح مسؤول المنطقة الجنوبية في المؤسسة السورية للبريد محمد العلي في تصريح لـ سانا أن المكتب بدأ بتقديم مجموعة من الخدمات البريدية والمالية لأهالي مدينة نوى ومحيطها، تشمل صرف رواتب المتقاعدين الخاضعين لنظامي التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات، والحوالات المالية الفورية، وخدمات “شام كاش” للسحب والإيداع، إضافة إلى خدمة وثيقة غير عامل في القطاع العام وتسديد أقساط التعليم المفتوح والافتراضي.

وأضاف العلي أن المؤسسة ستطلق خلال الأسبوع المقبل خدمات جديدة في المكتب، من بينها استخراج القيود العقارية والبريد العاجل وخدمات الطرود، مشيراً إلى أن افتتاح المكتب يأتي ضمن سلسلة من المكاتب البريدية التي تعمل المؤسسة على إعادة افتتاحها في مختلف المناطق السورية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين.

خدمات جديدة تغطي المدينة والريف

من جهته، بين مدير منطقة نوى زياد السويداني في تصريح مماثل أن إعادة افتتاح المكتب تأتي في إطار تطوير العمل المؤسساتي واستعادة الخدمات العامة، لافتاً إلى أن المكتب يقدم نحو 35 خدمة بريدية، أبرزها صرف رواتب المتقاعدين وخدمات “شام كاش” ورسوم المعاملات العقارية والحوالات المالية إلى مختلف المحافظات السورية.

وأشار السويداني إلى أن عمل المكتب لا يقتصر على خدمة مدينة نوى، وإنما يغطي أيضاً عدداً من البلدات والقرى المجاورة، منها تسيل وعدوان والشيخ سعد والناصرية والجبيلية والسكرية، ما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتقريب الخدمات إليهم.

بدوره، أكد المتقاعد خليل الصوعة أن إعادة افتتاح المكتب خففت عن المتقاعدين مشقة السفر إلى مدينة درعا لاستلام رواتبهم التقاعدية وما يرافق ذلك من تكاليف وجهد، معتبراً أن توفير حزمة واسعة من الخدمات الجديدة في المدينة سيحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتواصل مديرية بريد درعا جهودها لتوسيع انتشار خدماتها في مختلف مناطق المحافظة، حيث تم في السادس من الشهر الجاري افتتاح أربعة مكاتب ونوافذ خدمية جديدة في مدينتي إنخل وخربة غزالة وبلدة نمر، إضافة إلى كوة في مديرية النقل بالمحافظة.