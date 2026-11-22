دمشق-سانا



بحث مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن خطيب مع المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية محمد أنس السبع، ومستشارة المنظمة رانيا إغناطيوس، وبمشاركة عدد من خبرائها، سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من الخبرات الفنية والاستشارية للمنظمة في دعم جهود المؤسسة الرامية إلى تطوير أدائها والارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية.



وبيّنت المؤسسة أن الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد عبر تقنية الاتصال المرئي، تناول تطوير المنظومة التشريعية والفنية، وتعزيز الحوكمة المؤسسية، ونقل الخبرات، والتدريب، وبناء قدرات الكوادر المتخصصة، إلى جانب بحث آليات تطوير العمل المؤسسي ومواكبة أفضل الممارسات في مجال التأمينات والضمان الاجتماعي.

تعزيز الإيرادات والامتثال التأميني

استعرض الجانبان أولويات المؤسسة واحتياجاتها التطويرية، ولا سيما في مجالات تعزيز الإيرادات والامتثال التأميني، والتحول الرقمي، وتحقيق الاستدامة المالية، وإصلاح النظام التأميني، بما يسهم في معالجة التحديات القائمة وتعزيز كفاءة المنظومة التأمينية وقدرتها على الاستمرار.



وبحث الجانبان واقع المؤسسة والفجوات والتحديات التي تواجه مختلف مجالات عملها، وسبل تحديد الاحتياجات والأولويات والنتائج المستهدفة، بما يضمن مواءمة الدعم الفني الذي تقدمه منظمة العمل الدولية مع متطلبات المؤسسة وأهدافها الإصلاحية والتطويرية.



وفي إطار توسيع آفاق التعاون الإقليمي، ناقش المشاركون تنسيق الرؤى والإجراءات اللازمة للتحضير لمذكرة تفاهم مع مؤسسة الضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة في تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية.



وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل نظّمت في تشرين الأول الماضي، ورشة ‏تدريبية بعنوان “تدريب المدربين في مجال ‏الضمان ‏الاجتماعي”، بالتعاون مع ‏منظمة العمل الدولية، لإعداد ‏كوادر مؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي، ‏بمشاركة مختصين من الوزارة ‏والمؤسسة العامة ‏للتأمينات الاجتماعية‎.‎